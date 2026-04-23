Σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις επαναπροσδιορίζουν τα όρια μεταξύ οικονομίας, τεχνολογίας και ασφάλειας, η διαχείριση κινδύνων αποκτά πολυδιάστατο χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο του Φόρουμ των Δελφών και του πάνελ «Χτίζοντας γεωπολιτικές αντοχές», ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο η εμπειρία της ελληνικής κρίσης έχει διαμορφώσει ένα πιο ανθεκτικό και προσαρμοστικό τραπεζικό σύστημα, ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις.

Ο κ. Καραβίας επεσήμανε ότι παραδοσιακά ο τραπεζικός τομέας εστίαζε στη διαχείριση ρευστότητας και πιστωτικού κινδύνου, ωστόσο το ενισχυμένο κανονιστικό πλαίσιο μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 βελτίωσε σημαντικά την ικανότητα των τραπεζών να διαχειρίζονται αυτούς τους κινδύνους με αυξημένη πειθαρχία.

Την τελευταία δεκαετία, όμως, οι κίνδυνοι αυτοί επηρεάζονται ολοένα και περισσότερο από εξωγενείς παράγοντες, όπως η πανδημία, ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας και οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που υπογραμμίζουν την αστάθεια του γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, ο κ. Καραβίας τόνισε ότι, σε αντίθεση με το παρελθόν, η χώρα εισέρχεται στις σημερινές προκλήσεις από σαφώς ισχυρότερη αφετηρία. Ειδικότερα, υπογράμμισε ότι:

η Ελλάδα καταγράφει πρωτογενή και καθαρά πλεονάσματα,

διαθέτει σημαντικό ταμειακό απόθεμα,

και εξυπηρετεί το δημόσιο χρέος με χαμηλό κόστος δανεισμού.

Παράλληλα, το τραπεζικό σύστημα είναι πλέον σταθερό και εύρωστο, αποτέλεσμα μιας μακράς περιόδου προσαρμογής και ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς του.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον αυξανόμενο ρόλο της τεχνολογίας στη διαχείριση κινδύνων, αλλά και στους νέους κινδύνους που αυτή δημιουργεί. Ο κ. Καραβίας σημείωσε ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και ως εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης, επισημαίνοντας τις προκλήσεις που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια και την εξάρτηση από διεθνείς τεχνολογικές υποδομές.

Επιπλέον, ανέδειξε την εξάρτηση των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από αμερικανικές πλατφόρμες πληρωμών και υπηρεσίες τεχνολογίας, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank υπογράμμισε ότι η στρατηγική του Ομίλου εστιάζει στην ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και ανθεκτικότητας, με βασικό εργαλείο τη διαφοροποίηση.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Eurobank δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, με πάνω από το 50% της κερδοφορίας να προέρχεται πλέον από δραστηριότητες εκτός Ελλάδας. Η διατήρηση αυτής της ισορροπίας αποτελεί βασικό στόχο του νέου επιχειρηματικού σχεδίου έως το 2028.

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, ο Όμιλος ενισχύει τη θέση του πέρα από τις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες, επεκτεινόμενος στη διαχείριση πλούτου και τον ασφαλιστικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε:

στην εξαγορά της CNP στην Κύπρο,

στην επαναφορά της Eurolife FFH Life Insurance στην Ελλάδα,

και στον μετασχηματισμό της Eurobank Private Bank Luxembourg.

Ο κ. Καραβίας αναφέρθηκε επίσης στις προοπτικές ανάπτυξης σε νέες αγορές, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ινδία, την οποία χαρακτήρισε στρατηγικό εταίρο της Ευρώπης στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank προωθεί την Ελλάδα και την Κύπρο ως πύλες εισόδου για ινδικές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ανακοίνωσε τα επικείμενα εγκαίνια γραφείου αντιπροσωπείας στη Βομβάη, καθώς και την υλοποίηση σημαντικών συνεργασιών, μεταξύ των οποίων η εισαγωγή του συστήματος πληρωμών UPI στην Ελλάδα – μια πρώτη για ευρωπαϊκή τράπεζα σε διασυνοριακές συναλλαγές.

Κλείνοντας, ο κ. Καραβίας υπογράμμισε ότι στη σημερινή συγκυρία οι επιχειρηματικοί και γεωπολιτικοί κίνδυνοι είναι πλέον αλληλένδετοι, ενώ η ισχύς των οικονομιών εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την ύπαρξη ισχυρών, αυτόνομων χρηματοπιστωτικών και ψηφιακών υποδομών.