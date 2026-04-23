Ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε ότι η τεχνολογία αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο του DNA της τράπεζας.

Στην επιτακτική ανάγκη μετασχηματισμού του τραπεζικού συστήματος μέσω της τεχνολογίας και στη στενότερη διασύνδεσή του με το οικοσύστημα καινοτομίας εστίασε η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστο Μεγάλου, να θέτει ως στρατηγική προτεραιότητα την ανάδειξη του ομίλου σε «πρωταθλητή» τεχνολογίας.

Μιλώντας στο πάνελ «The Banking System and the New Generation of Unicorns», υπό τον συντονισμό του Δημήτριος Στρατικόπουλος, ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε ότι η τεχνολογία αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο του DNA της τράπεζας. Όπως σημείωσε, οι συστηματικές επενδύσεις των τελευταίων ετών έχουν ήδη δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τον ευρύτερο μετασχηματισμό της, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο αναπτυσσόμενο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, το οποίο –όπως είπε– ευνοεί τη δημιουργία αξίας και την ανάπτυξη επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό, αξιοποιώντας το υψηλό μορφωτικό επίπεδο και την εξωστρέφεια του ανθρώπινου δυναμικού.

Στο ίδιο πάνελ, εκπρόσωποι της νέας γενιάς ελληνικών τεχνολογικών επιχειρήσεων ανέδειξαν τις προοπτικές αλλά και τις προκλήσεις του κλάδου. Ο Δημήτρης Τσικόπουλος παρουσίασε την εξέλιξη της Navarino, η οποία από πάροχος δορυφορικών επικοινωνιών έχει μετατραπεί σε ολοκληρωμένο πάροχο ναυτιλιακής τεχνολογίας, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της στην πληροφορική και σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση λειτουργιών και την πρόληψη ατυχημάτων.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Τσίγκος αναφέρθηκε στην πορεία της Epignosis, που δραστηριοποιείται στον τομέα των τεχνολογιών μάθησης και εξυπηρετεί χιλιάδες επιχειρήσεις διεθνώς. Εξέφρασε αισιοδοξία για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς, εκτιμώντας ότι η επόμενη τριετία έως πενταετία θα συνοδευτεί από έντονη επιχειρηματική κινητικότητα, παρά τις προκλήσεις που διαγράφονται.

Τέλος, ο Βαγγέλης Μιχαλόπουλος ανέδειξε τη διεθνή πορεία της Yodeck, σημειώνοντας ότι η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε εν μέσω της ελληνικής οικονομικής κρίσης, αντλεί πλέον σχεδόν το σύνολο των εσόδων της από το εξωτερικό. Όπως τόνισε, η στρατηγική εξωστρέφειας και οι επενδύσεις στην ανάπτυξη έχουν οδηγήσει σε θετικές ταμειακές ροές, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω συνεργασίες με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Η συζήτηση κατέδειξε ότι η σύγκλιση τραπεζών και καινοτόμων επιχειρήσεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη μελλοντική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, με την τεχνολογία να λειτουργεί ως βασικός καταλύτης για τη δημιουργία νέων ευκαιριών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.