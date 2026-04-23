Στον καθοριστικό ρόλο της γνώσης και της ψηφιοποίησης ως βασικών «ασπίδων» για τους πολίτες στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα αναφέρθηκε ο Γιώργος Πιτσιλής, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Delphi Economic Forum. Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων υπογράμμισε ότι η Αρχή λειτουργεί ως επιταχυντής του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, σε μια περίοδο όπου οι προκλήσεις για πολίτες και επιχειρήσεις εντείνονται.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με θέμα «Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός στην εποχή των σύγχρονων επενδύσεων», ο κ. Πιτσιλής επισήμανε ότι η πρόσβαση στη γνώση δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα χρήσιμο εφόδιο, αλλά μια απολύτως αναγκαία δεξιότητα, ικανή να προστατεύσει τους πολίτες από κινδύνους που προκύπτουν σε ένα ολοένα πιο σύνθετο και απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΑΑΔΕ, σημειώνοντας ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις συμβάλλουν καθοριστικά στην απλοποίηση της καθημερινότητας και στην ενίσχυση της διαφάνειας. Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη σύγχρονων και εύχρηστων ψηφιακών εφαρμογών διευκολύνει σημαντικά τις φορολογικές και τελωνειακές διαδικασίες, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο στους ελέγχους και τις αναλύσεις όσο και στην εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, μέσω εργαλείων όπως chatbots και ψηφιακοί βοηθοί, που επιτρέπουν προσωποποιημένη υποστήριξη και ενισχύουν τη φορολογική συμμόρφωση. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στη μετάβαση σε ένα πιο πολιτοκεντρικό μοντέλο οργάνωσης των υπηρεσιών, με μεγαλύτερες και πιο αποτελεσματικές δομές, καθώς και με την αναβάθμιση της εικόνας των υπηρεσιών φορολογικής εξυπηρέτησης.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη σημασία της φορολογικής παιδείας, τονίζοντας ότι η καλλιέργεια φορολογικής συνείδησης πρέπει να ξεκινά ήδη από τη σχολική ηλικία, μέσα από στοχευμένες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για μαθητές Δημοτικού. Όπως υπογράμμισε, η επένδυση στη γνώση από νωρίς αποτελεί θεμέλιο για τη διαμόρφωση υπεύθυνων και ενημερωμένων πολιτών.

Κλείνοντας, ο κ. Πιτσιλής ανέδειξε τη σημασία της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι η κυβερνοασφάλεια και η φορολογική βεβαιότητα αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη σταθερότητα και την ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος. «Ο χρηματοοικονομικός και φορολογικός αλφαβητισμός αποτελούν βασική προϋπόθεση για ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, όπου η συμμόρφωση ενσωματώνεται ομαλά στην καθημερινή δραστηριότητα πολιτών και επιχειρήσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος είναι η διαμόρφωση μιας νέας φορολογικής κουλτούρας για τις επόμενες γενιές.