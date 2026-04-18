Τα πιο πρόσφατα δεδομένα για το 2025 δείχνουν ότι το συνολικό ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών ανέρχεται στο 81,87%.

Σημαντική απόσταση καλείται να καλύψει η φορολογική διοίκηση μέχρι το 2029, προκειμένου να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, με τα σημερινά στοιχεία να αποτυπώνουν μια εικόνα προόδου αλλά και σαφών υστερήσεων.

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα για το 2025 δείχνουν ότι το συνολικό ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών ανέρχεται στο 81,87% , γεγονός που σημαίνει ότι απαιτείται αύξηση κατά 8,13 ποσοστιαίες μονάδες για να επιτευχθεί ο στόχος του 90% έως το 2029. Η διαφορά αυτή μεταφράζεται σε δισεκατομμύρια ευρώ που είτε καθυστερούν είτε δεν καταβάλλονται εγκαίρως, επιβαρύνοντας τη ρευστότητα των δημόσιων εσόδων.

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η πρόκληση στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπου το ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών διαμορφώνεται στο 81,57%, με εισπράξεις 17,16 δισ. ευρώ έναντι συνολικών οφειλών 21,03 δισ. ευρώ. Ο στόχος για εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ στο 99% υποδηλώνει την ανάγκη σχεδόν πλήρους συμμόρφωσης, κάτι που απαιτεί βελτίωση της τάξης των 17 και πλέον ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα πληρωμών.

Ακόμη μεγαλύτερη απόσταση καταγράφεται στον Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, όπου το ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών ανέρχεται μόλις στο 73,92%, με καταβολές 3,82 δισ. ευρώ έναντι οφειλών 5,17 δισ. ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία, η επίτευξη στόχου 96% για εμπρόθεσμες δηλώσεις και 90% για πληρωμές συνεπάγεται αύξηση άνω των 16 ποσοστιαίων μονάδων, γεγονός που καθιστά την παρέμβαση της διοίκησης επιτακτική.

Πιο κοντά στον στόχο εμφανίζονται οι επιχειρήσεις, καθώς στον Φόρο Εισοδήματος Νομικών Προσώπων το ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών φτάνει το 88,50%, με 7,20 δισ. ευρώ σε εμπρόθεσμες καταβολές έναντι 8,14 δισ. ευρώ συνολικών υποχρεώσεων. Η απόσταση εδώ περιορίζεται σε μόλις 1,5 ποσοστιαία μονάδα από τον στόχο του 90%, στοιχείο που υποδηλώνει υψηλότερο βαθμό συμμόρφωσης.

Στον φόρο ακίνητης περιουσίας, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 79,12%, με 1,87 δισ. ευρώ σε εμπρόθεσμες πληρωμές έναντι 2,36 δισ. ευρώ οφειλών, αφήνοντας περιθώριο βελτίωσης περίπου 11 ποσοστιαίων μονάδων.

Συνολικά, η επίτευξη των στόχων έως το 2029 προϋποθέτει μια συστηματική αύξηση της συμμόρφωσης κατά 2 έως 4 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως. Το στοίχημα για τη φορολογική διοίκηση δεν περιορίζεται μόνο στη βελτίωση των ποσοστών, αλλά επεκτείνεται στη δημιουργία ενός πιο αξιόπιστου και αποτελεσματικού συστήματος, που θα μειώνει τις καθυστερήσεις και θα ενισχύει τη σταθερότητα των δημόσιων εσόδων.

Με βάση τα σημερινά μεγέθη, το δημοσιονομικό όφελος από την επίτευξη του στόχου για 90% εμπρόθεσμες πληρωμές εκτιμάται ιδιαίτερα σημαντικό. Οι συνολικές οφειλές από τις βασικές κατηγορίες φόρων προσεγγίζουν τα 36,7 δισ. ευρώ, ενώ οι εμπρόθεσμες καταβολές ανέρχονται σε περίπου 30,05 δισ. ευρώ. Εάν το ποσοστό συμμόρφωσης αυξηθεί στο 90%, τα έσοδα από εμπρόθεσμες πληρωμές θα φτάσουν περίπου τα 33,03 δισ. ευρώ. Αυτό συνεπάγεται πρόσθετο όφελος ύψους σχεδόν 3 δισ. ευρώ ετησίως