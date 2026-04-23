Η εικόνα στην Ελλάδα εμφανίζει μικτές τάσεις. Βραχυπρόθεσμα καταγράφεται οριακή βελτίωση, ωστόσο σε βάθος χρόνου η επιβάρυνση παραμένει υψηλή.

Περιορισμένες παρέμειναν και το 2025 οι ελαφρύνσεις σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές για τη μεσαία τάξη, με τις οικογένειες με παιδιά να εξακολουθούν να σηκώνουν σημαντικό βάρος, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2026, που βασίζεται σε στοιχεία του προηγούμενου έτους. Το αποτέλεσμα είναι το κόστος εργασίας στην Ελλάδα να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλες χώρες-μέλη.

Σε επίπεδο ΟΟΣΑ, η λεγόμενη «φορολογική σφήνα» –δηλαδή το σύνολο φόρων και εισφορών ως ποσοστό του συνολικού κόστους εργασίας– αυξήθηκε ελαφρώς το 2025, φθάνοντας κατά μέσο όρο το 35,1% για έναν άγαμο εργαζόμενο με μέσο μισθό, από 34,9% το 2024. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη μη προσαρμογή των φορολογικών κλιμακίων στις αυξήσεις των μισθών.

Η εικόνα στην Ελλάδα εμφανίζει μικτές τάσεις. Βραχυπρόθεσμα καταγράφεται οριακή βελτίωση, ωστόσο σε βάθος χρόνου η επιβάρυνση παραμένει υψηλή. Το tax wedge για έναν άγαμο εργαζόμενο με μέσο μισθό διαμορφώθηκε στο 39,3% το 2025, ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το 39,5% του 2024, αλλά εξακολουθεί να υπερβαίνει αισθητά τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Η χώρα κατατάσσεται έτσι στη 19η θέση μεταξύ των 38 κρατών-μελών, τοποθετούμενη στο άνω μισό της σχετικής κατάταξης.

Ακόμη πιο επιβαρυντική είναι η εικόνα για τις οικογένειες με παιδιά. Για ένα νοικοκυριό με έναν εργαζόμενο και δύο παιδιά, η φορολογική σφήνα στην Ελλάδα ανήλθε στο 37,5% το 2025, αποτελώντας την τέταρτη υψηλότερη επίδοση στον ΟΟΣΑ, έναντι μέσου όρου 26,2%. Παρά τις προβλέψεις που υπάρχουν διεθνώς για ελαφρύνσεις μέσω επιδομάτων και φορολογικών ρυθμίσεων, στην ελληνική περίπτωση η μείωση της επιβάρυνσης λόγω παιδιών περιορίζεται σε μόλις 1,9 ποσοστιαίες μονάδες, σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο των 8,9 μονάδων στις χώρες του Οργανισμού.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η στήριξη των οικογενειών μέσω του φορολογικού συστήματος παραμένει συγκριτικά ασθενής. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση έχει ήδη προαναγγείλει παρεμβάσεις που αναμένεται να αποτυπωθούν στην επόμενη έκθεση του ΟΟΣΑ, η οποία θα δημοσιευθεί τον Απρίλιο του 2027. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται νέα φορολογική κλίμακα με μειωμένους συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, καθώς και μηδενικός φόρος για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά και εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Παράλληλα, για το 2027 έχει εξαγγελθεί και νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Σε μακροχρόνια βάση, η Ελλάδα φαίνεται να αποκλίνει από τη γενική τάση των χωρών του ΟΟΣΑ. Μεταξύ 2000 και 2025, η φορολογική επιβάρυνση για τον μέσο άγαμο εργαζόμενο αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στον ΟΟΣΑ συνολικά καταγράφηκε μείωση περίπου μίας μονάδας. Αντίστοιχη αύξηση σημειώθηκε και την περίοδο 2015-2025, όταν στον Οργανισμό η επιβάρυνση παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη.

Παρόμοια εικόνα προκύπτει και από τον καθαρό φορολογικό συντελεστή. Στην Ελλάδα, ένας άγαμος εργαζόμενος με μέσο μισθό επιβαρύνθηκε το 2025 με συντελεστή 26,1%, έναντι 25,1% κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ, γεγονός που μεταφράζεται σε καθαρές αποδοχές στο 73,9% του μεικτού μισθού. Για τις οικογένειες με δύο παιδιά, η επιβάρυνση είναι ακόμη μεγαλύτερη, με τον καθαρό φορολογικό συντελεστή να φτάνει το 23,8%, έναντι 14,7% στον ΟΟΣΑ, περιορίζοντας το καθαρό εισόδημα στο 76,2% του μεικτού μισθού.