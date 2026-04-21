Η αρχική ανάρτηση Κασσελάκη και η απάντηση Πολάκη.

Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ Πολάκη - Κασσελάκη. Όλα ξεκίνησαν από την ανάρτηση Κασσελάκη ο οποίος ανέφερε ότι ο Παύλος Πολάκης «το έβαλε στα πόδια» κατά την δίκη που θα διεξαγόταν αύριο.

Μάλιστα συμπλήρωσε ότι ο Παύλος Πολάκης ζήτησε αναβολή της δίκης, ενώ θα έπρεπε να αποδειξει ότι «είμαι απατεώνας».

Η απάντηση του Παύλου Πολάκη δεν άργησε να έρθει:

«Το πόσο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ εισαι ,φαινεται απο το γεγονος πως ο δικηγορος μου ο Γιαννης Απατσιδης ζητησε απο τον δικο σου δικηγόρο τον κυριο Πελέκη αναβολη ,επειδη εχει άλλο δικαστηριο , Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ , και τωρα βγαινεις εσυ και κανεις αυτην την αναρτηση!!!!!!

Εγω εκει θα ημουν ,αν και επειδη ειναι αστικό δεν θα μπορουσα να μιλησω! Θα μιλουσαν ομως οι μαρτυρες για το αληθές του χαρακτηρισμου!

Εισαι απελπισμενος και φαινεται !!! Αυτη ειναι η μοιρα αυτων που εχουν ηδη καταδικη για το ψευτικο ποθεν εσχες,αυτων που κρυβουν τις οφσορ στα Μαρσαλ και αυτων που αρχιζουν να μην ανιχνεύνται στις δημοσκοπησεις!!!

Ενταξει απατεωνίσκο;;;;».

