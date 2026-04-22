Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέα Δημοκρατία, με αφορμή τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πυροδότησε έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με τον Παύλος Πολάκης να απαντά σε υψηλούς τόνους.

Αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους προκάλεσε η ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με την επικείμενη ψηφοφορία στη Βουλή για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέα Δημοκρατία, με φόντο τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για υποθέσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης κάνει λόγο για «πολιτική υποκρισία», υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις για τις οποίες ελέγχονται οι βουλευτές –όπως παρεμβάσεις σε δημόσιες υπηρεσίες κατόπιν αιτημάτων πολιτών– αποτελούν διαχρονική πρακτική του πολιτικού συστήματος. Όπως αναφέρει, πρόκειται για «πολιτική διαμεσολάβηση», την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ασκούν όλοι οι βουλευτές, απορρίπτοντας την άποψη ότι τέτοιες ενέργειες συνιστούν κατ’ ανάγκη παράνομη δραστηριότητα.

Παράλληλα, σημειώνει ότι, αν και θεωρεί πως οι συγκεκριμένες υποθέσεις εμπίπτουν στον πυρήνα της βουλευτικής δραστηριότητας που προστατεύεται συνταγματικά, θα ψηφίσει υπέρ της άρσης ασυλίας, επικαλούμενος το γεγονός ότι οι ίδιοι οι βουλευτές το ζητούν, προκειμένου –όπως λέει– να μην υπάρχει καμία σκιά εις βάρος τους. Εκφράζει, ωστόσο, τη βεβαιότητα ότι οι κατηγορίες τελικά θα καταρρεύσουν.

Ο υπουργός στρέφει επίσης τα πυρά του κατά του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για αντιφατική στάση σε σχέση με παλαιότερες υποθέσεις και επικαλούμενος συγκεκριμένα παραδείγματα από το 2014, προκειμένου να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του περί πολιτικής υποκρισίας.

Η ανάρτηση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη να απαντά σε ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος. Σε σχόλιό του κάτω από την ανάρτηση, κατηγορεί τον υπουργό ότι, παρά τα όσα αναφέρει, τελικά θα «πειθαρχήσει στη γραμμή», καλώντας τον να σταματήσει –όπως γράφει– τις «πιρουέτες» και τις δημόσιες δικαιολογίες.

Ο κ. Πολάκης κάνει επίσης αναφορά στους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση τους προστάτευσε στο παρελθόν, αφήνοντας αιχμές για επιλεκτική στάση σε αντίστοιχες υποθέσεις.

