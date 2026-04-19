Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, την Παρασκευή 17 Απριλίου, συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης των Ευρωπαίων Σοσιαλδημοκρατών, (Global Progressive Mobilisation), στη Βαρκελώνη, η οποία συγκέντρωσε κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης από όλη την Ευρώπη.

Ο Χάρης Δούκας συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της διοργάνωσης, λαμβάνοντας μέρος σε δύο σημαντικά πάνελ. Το πρώτο, με τίτλο «Housing: How Housing Shapes Cities and Social Fabric» εστίασε στην προσιτή και κοινωνική στέγη, στα δικαιώματα των ενοικιαστών, καθώς και στην προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στην ομιλία του τόνισε: «Στην χώρα μου καταγράφεται η δεύτερη, μετά την Κροατία, μεγαλύτερη ετήσια αύξηση ενοικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μέσο ενοίκιο για διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια καλύπτει σχεδόν το σύνολο του μέσου μηνιαίου μισθού. Ζητάμε: Να έχουμε λόγο στον καθορισμό ορίων διανυκτερεύσεων, στην έγκριση ή μη νέων καταλυμάτων, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε πόλης και να αποφασίζουμε για απαγόρευση ή περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε συγκεκριμένες περιοχές».

Στις παρεμβάσεις του, ο Χάρης Δούκας, ανέδειξε τις προτάσεις της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Mayors for Housing, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για συντονισμένες πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα διασφαλίζουν το δικαίωμα στη στέγη για όλους τους πολίτες.

Στη συνέχεια, συμμετείχε σε κεντρική συζήτηση υψηλού επιπέδου, μαζί με τον δήμαρχο της Βαρκελώνης Jaume Collboni, την Hana Jalloul Muro, Ευρωβουλεύτρια, Αντιπρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, τον Πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Ομάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, Luca Menesini, την Πρόεδρο της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Iratxe García Pérez, καθώς και άλλους διακεκριμένους ομιλητές.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Χάρης Δούκας, ανέφερε: «Σε μια εποχή πολεμικών συγκρούσεων, γεωπολιτικών ανακατατάξεων, νέων διεθνών συσχετισμών, οικονομικής ανασφάλειας, κοινωνικής δυσαρέσκειας και θεσμικής δυσπιστίας, όταν οι προοδευτικές δυνάμεις προσφέρουν απλώς μια πιο ήπια εκδοχή της υπάρχουσας κατάστασης, ανοίγουν τον δρόμο στην άνοδο του λαϊκισμού και της ακροδεξιάς. Την ώρα που η σοσιαλδημοκρατία δεν διανύει τις καλύτερες μέρες της, η άνοδος κεντροαριστερών και σοσιαλιστών δημάρχων σε μεγάλες πόλεις, από το Παρίσι έως τη Νέα Υόρκη, από τη Βαρκελώνη έως το Μπουένος Άιρες, από τη Ρώμη έως το Φρίταουν και από την Αθήνα έως το Μόναχο, φαίνεται να αντιστρατεύεται την γενικότερη πολιτική τάση ενίσχυσης της δεξιάς και ακροδεξιάς σε εθνικό επίπεδο. Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί στις πόλεις, οι κοινωνικές πιέσεις εκδηλώνονται πιο έντονα: υψηλά ενοίκια, αυξημένο κόστος ζωής, ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας. Αυτές οι πιέσεις ενισχύουν τη ζήτηση για πολιτικές προστασίας και παρέμβασης, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την Αριστερά. Εμείς οι αιρετοί στις πόλεις καλούμαστε να αποδείξουμε ότι η δημοκρατία μπορεί να είναι αποτελεσματική, όχι μόνο θεσμικά αλλά και στην καθημερινή ζωή. Όχι με αφηρημένα λόγια, αλλά με πολιτικές που κάνουν τον πολίτη να αισθάνεται ότι ανήκει και ότι τον φροντίζουν. Και τη δίνουμε τη μάχη αυτή καθημερινά. Στην γειτονιά, στο σχολείο, στους δρόμους και στις πλατείες».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου, σύγχρονου και πειστικού πολιτικού οράματος για το μέλλον της Ευρώπης.

Ο Χάρης Δούκας συνομίλησε θερμά και με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Pedro Sánchez.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αντάλλαξαν απόψεις για τη μοναδική ταυτότητα και την ελκυστικότητα των πόλεων του ευρωπαϊκού Νότου, με τον Ισπανό Πρωθυπουργό να επισημαίνει την ομορφιά της Αθήνας. Ο Χάρης Δούκας κάλεσε, τέλος, τον Pedro Sánchez να έρθει στην Αθήνα για να συμμετάσχει στην Σύνοδο των Σοσιαλιστής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, που θα φιλοξενηθεί 10-11 Σεπτεμβρίου στην Ελληνική πρωτεύουσα.