Η απόφαση της ΕΕ νωρίτερα φέτος να χαρακτηρίσει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) τρομοκρατική οργάνωση έχει προκαλέσει νέο πονοκέφαλο στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις: τι να κάνουν με τους Ιρανούς στρατιωτικούς ακολούθους που υπηρετούν σε πρωτεύουσες της ΕΕ.

Απόρρητος φάκελος που είδε το Euractiv αναφέρει ότι ορισμένοι Ιρανοί στρατιωτικοί εκπρόσωποι που έχουν τοποθετηθεί σε όλη την Ευρώπη είναι ενεργά στελέχη του IRGC που λειτουργούν υπό διπλωματική κάλυψη, προκαλώντας ανησυχίες ότι άτομα που συνδέονται με μια οργάνωση που έχει υποστεί κυρώσεις συνεχίζουν να επωφελούνται από διπλωματική προστασία και ελευθερία κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Ένωση.

Το έγγραφο κατονομάζει τον Μοχαμάντ Ναγκιζαντέχ, τον στρατιωτικό ακόλουθο του Ιράν στην Πολωνία, ως ενεργό μέλος του IRGC, και φέρεται ικανός να προωθεί τα οικονομικά και επιχειρησιακά συμφέροντα της οργάνωσης στην Ευρώπη.

Οι ισχυρισμοί έρχονται την ώρα που οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επανεξετάζουν την προσέγγισή τους προς την Τεχεράνη, μετά την απόφαση της ΕΕ τον Ιανουάριο να συμπεριλάβει το IRGC στη μαύρη λίστα. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι το να επιτρέπεται σε στρατιωτικούς εκπροσώπους που φέρεται να συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών να παραμένουν διαπιστευμένοι, υπονομεύει την ίδια την αντιτρομοκρατική πολιτική της Ένωσης.

Ο φάκελος προτείνει κυρώσεις και απελάσεις Ιρανών στρατιωτικών ακολούθων και διπλωματών που φέρεται να συνδέονται με το IRGC, υποστηρίζοντας ότι τέτοια μέτρα θα απομόνωναν περαιτέρω την Τεχεράνη και θα περιόριζαν τη διεθνή επιρροή της οργάνωσης.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Euractiv ανέφερε ότι οι γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν προειδοποιήσει ότι το Ιράν ενδέχεται να εντείνει τις επιχειρήσεις του εναντίον στόχων στην Ευρώπη, μόλις η σύγκρουση με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ υποχωρήσει.

Η έκθεση παρουσιάζει επίσης την εικόνα ενός ιρανικού κράτους που κυριαρχείται όλο και περισσότερο από τους Φρουρούς της Επανάστασης μετά τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Περιγράφει τον διοικητή των IRGC Αχμάντ Βαχίντι ως τον de facto ηγέτη της χώρας και ισχυρίζεται ότι οι Φρουροί ελέγχουν πλέον τον μηχανισμό ασφαλείας, το κοινοβούλιο και τις στρατηγικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.

«Ελέγχουν» και τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Μεταξύ των πιο εντυπωσιακών ισχυρισμών, ο φάκελος αναφέρει ότι το IRGC έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στην ανώτατη ηγεσία, καθιστώντας τον ουσιαστικά εξαρτημένο από τους Φρουρούς για την πολιτική του επιβίωση.

Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι το IRGC ασκεί πλέον άμεση επιρροή στην εξωτερική πολιτική του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, της πολιτικής στον Κόλπο και της εποπτείας συμμάχων οργανώσεων όπως η Χεζμπολάχ και οι Χούθι.

Οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζονται όλο και πιο ανοιχτά σχετικά με τις φερόμενες επιχειρήσεις πληροφοριών και επιρροής του Ιράν στην ήπειρο. Αρκετές χώρες της ΕΕ έχουν κατηγορήσει τα τελευταία χρόνια την Τεχεράνη ότι στοχοποιεί αντιφρονούντες, δημοσιογράφους και εβραϊκούς θεσμούς στην Ευρώπη.

Ο φάκελος αναφέρεται επίσης σε αυτό που περιγράφει ως αυξανόμενο κύμα αποστασιών Ιρανών διπλωματών στο εξωτερικό, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι αξιωματούχοι που είναι τοποθετημένοι σε δυτικές χώρες έχουν ζητήσει άσυλο εν μέσω φόβων για αστάθεια και πιθανή κατάρρευση του καθεστώτος.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ παραμένουν διχασμένες ως προς το πόσο μακριά πρέπει να φτάσει η πίεση προς την Τεχεράνη. Ενώ ορισμένες πρωτεύουσες υποστηρίζουν σκληρότερα μέτρα, άλλες φοβούνται ότι περαιτέρω κλιμάκωση μπορεί να διακόψει τους ήδη εύθραυστους διπλωματικούς διαύλους σε μια περίοδο αυξημένης περιφερειακής έντασης.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες ότι χρηματοδοτεί την τρομοκρατία στην Ευρώπη ή ότι χρησιμοποιεί το διπλωματικό του δίκτυο για τη διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων. Η Τεχεράνη έχει επίσης καταδικάσει τον χαρακτηρισμό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) από την ΕΕ ως πολιτικά υποκινούμενο και παράνομο.

Με πληροφορίες από Euractiv