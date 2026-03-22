«Έξι χρόνια μετά, δεν υπάρχει όρος στο συμβόλαιό μου, που να μου απαγορεύει να το πω» εξήγησε.

Ο Χάρης Βαρθακούρης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» την Κυριακή 22 Μαρτίου.

Ο γνωστός τραγουδιστές, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην περίοδο που παρουσίαζε το Big Brother και τον ΣΚΑΙ, κάνοντας κάποιες αποκαλύψεις.

«Ήρθαν τότε προτάσεις, επέλεξα καλώς ή κακώς την πιο δύσκολη και πιο μακριά από μένα, το Big Brother. Σκάει ο κορονοϊός, το Big Brother ήταν έτοιμο να βγει τον Μάρτιο του 2020, όμως, τα πάντα παρέλυσαν. Νομίζω ότι έξι χρόνια μετά, δεν υπάρχει κάποιος όρος στο συμβόλαιο που μου απαγορεύει να πω ότι όταν μπήκαν οι παίκτες στο σπίτι ένας εξ αυτών είχε κορονοϊό. Θα σταματούσε ούτως ή άλλως, πόσω μάλλον… Και πήγε από Μάρτιο, Σεπτέμβριο. Ήταν μια ευλογία για όλους, ανεξαρτήτως κορονοϊού ή μη, γιατί τα πράγματα δεν ήταν έτοιμα», είπε αρχικά ο Χάρης Βαρθακούρης.

Και πρόσθεσε: «Ήμουν ένα κούτσουρο στην εκπομπή, δεν με ενδιέφερε να κρίνω ούτε το Survivor, ούτε το άλλο μουσικό ριάλιτι που είχε το κανάλι. Δεν βλέπω ελληνική τηλεόραση, ούτε το Big Brother έβλεπα μετά. Μου έλεγαν να το βλέπω για να διορθώνω τα λάθη μου και είπα όχι».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ήμουν σε μια εκπομπή σαββατοκύριακου και ήμουν υποχρεωμένος να σχολιάζω και τα προγράμματα του ΣΚΑΙ και δεν είχα ιδέα τι προβάλλει. Οπότε, ήμουν ένας τύπος που καθόταν δίπλα στην παρουσιάστρια, και ευτυχώς υπήρχαν η Μαρία Αντωνά και ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Αλλά είχα ένα 20λεπτο που τραγουδούσα ζωντανά με φίλους και εκεί ήταν η χαρά μου», κατέληξε ο Χάρης Βαρθακούρης για την περίοδο που παρουσίαζε την εκπομπή «Σου Κου Family» μαζί με τη σύζυγό του, Αντελίνα Βαρθακούρη.