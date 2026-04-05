Στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής έθεσε τον εαυτό της η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Φωτεινή Αραμπατζη, στον απόηχο των αποκαλύψεων από την δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που διαβιβάστηκε για την ίδια στη Βουλή.

Οπως προκύπτει απο τα στοιχεία της δικογραφίας, οι παρεμβάσεις της προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, ήταν ήταν συχνές και επαναλαμβανόμενες καθώς έχουν καταγραφεί αλλεπάλληλες επικοινωνίες μεταξύ τους, κατά τις οποίες γίνεται λόγος για πληρωμές σε συγκεκριμένους παραγωγούς, για καθυστερήσεις ή αναβολές ελέγχων σε κτηνοτρόφους.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι η πρώην υφυπουργός επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την καταβολή χρημάτων σε συγκεκριμένο παραγωγό, ο οποίος όπως αναφέρεται, στις συνομιλίες ήταν «καραμανλικό στέλεχος» και είχε επισκεφθεί το γραφείο της ζητώντας να υπάρξει διευκόλυνση.

Δείτε παρακάτω τους διαλόγους που φέρεται να είχαν Φωτεινή Αραμπατζή και Δημήτρης Μελάς.

→ ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ-ΜΕΛΑ (26/08/2021)

Δημήτρης Μελάς: Πες.

Φωτεινή Αραμπατζή: Έχω δυο θέματα.

Δημήτρης Μελάς: Έλα.

Φωτεινή Αραμπατζή: Το ένα είναι, μάλλον έχω πολλά θέματα, πάμε σ’αυτά τα επείγοντα. Το ένα έχει να κάνει με εκείνον τον καημένο.

Δημήτρης Μελάς: Που είχαμε πει ότι θααα.

Φωτεινή Αραμπατζή: Ναι. Πότε θα τον πληρώσεις, σε παρακαλώ;

Δημήτρης Μελάς: Εεε δεκαπέντε νομίζω ότι θα έχει βγει τέλη Σεπτέμβρη θα βγει. Τέλη Σεπτέμβρη.

Φωτεινή Αραμπατζή: Τι θα βγει;

Δημήτρης Μελάς: Τις πρώτες μέρες το γράφω. Είχε αυτός υπόλοιπο από ότι θυμάμαι. Όχιιι δεκαπέντε ή δεκαοχτώ; Δεκαπέντε νομίζω. Τέλος πάντων. Μέσ’τον Οκτώβριο θα γίνει, γιατί και τα δυο θα πληρωθούν αυτά.

Φωτεινή Αραμπατζή: Σίγουρα έτσι;

Δημήτρης Μελάς: Ναι ναι ναι.

Φωτεινή Αραμπατζή: Ξέρεις γιατί; Γιατί ήρθε κάποιος;

Δημήτρης Μελάς: Γ.. πώς τον λένε;

Φωτεινή Αραμπατζή: Όχι, όχι. Κ… Γιώργος.

Δημήτρης Μελάς: Ε Κ…ναι.

Φωτεινή Αραμπατζή: Ήρθε κάποιος εεε από καραμανλικό στέλεχος.

Δημήτρης Μελάς: Ναι.

Φωτεινή Αραμπατζή: Να μας πει στο γραφείο, βοηθήστε τον Γιώργο, θέλω να…

Δημήτρης Μελάς: Έλααα.

Φωτεινή Αραμπατζή: Ναι.

Δημήτρης Μελάς: Δεν έχω πάντως εδώ ενόχληση, από αλλού.

Φωτεινή Αραμπατζή: Ναι, ε θα μου το έλεγες.

Δημήτρης Μελάς: Ναι, γι’αυτό.

Φωτεινή Αραμπατζή: Και γενικά, ότι έχεις ενόχληση θέλω να μου λες.

Δημήτρης Μελάς: Ναι, βέβαια, για Σέρρες σίγουρα.

Φωτεινή Αραμπατζή: Ωραία λοιπόν, ένας είναι ο Κ. Άρα του λέω μέσα στον Οκτώβριο;

Δημήτρης Μελάς: Ναι, ναι ναι.

Φωτεινή Αραμπατζή: Ναι, να του δώσω μια τέτοια.

Δημήτρης Μελάς: Ναι, βέβαια, βέβαια.

Φωτεινή Αραμπατζή: Μη γίνει καμιά στραβή όμως.

Δημήτρης Μελάς: Όχι, όχι. Θα πληρωθούν.

Φωτεινή Αραμπατζή: Λοιπόν ένα αυτό και ένα δεύτερο. Εεε έχω τρία ΑΦΜ.

Δημήτρης Μελάς: Ναι.

Φωτεινή Αραμπατζή: Εεε τα οποία τους κάνουν, ε σε ένα από τρία, γιατί είναι μαζί και οι τρεις, είναι μπαμπάς και παιδιά.

Δημήτρης Μελάς: Ναι, συστεγαζόμενοι; Η δεν είναι κτηνοτρόφοι;

Φωτεινή Αραμπατζή: Κτηνοτρόφοι είναι.

Δημήτρης Μελάς: Ναι, οκέι. Συστεγαζόμενοι, στον ίδιο στάβλο; Δεν ξέρεις;

Φωτεινή Αραμπατζή: Δεν ξέρω εάν είναι συστεγαζόμενοι.

Δημήτρης Μελάς: Οκ.

Φωτεινή Αραμπατζή: Εκείνο που ξέρω είναι ότι εικοσιμία Σεπτεμβρίου έχουν έλεγχο. Οι οποίοι είχαν και 07/10/20 έλεγχο. Τους πήρανε χθες από τη Θεσσαλονίκη.

Δημήτρης Μελάς: Πού βρίσκονται αυτοί;

Φωτεινή Αραμπατζή: Βρίσκονται Αγγίστα Σερρών.

Δημήτρης Μελάς: Δεν έχει κάτι εκεί πέρα καινούριο.

Φωτεινή Αραμπατζή: Ναι, με πήρε ο άνθρωπος, δεν με έχει πάρει ποτέ. Ο αδερφός του είναι και πρόεδρος, εε ήταν εμπάση περιπτώσει και πρόεδρος της κοινότητας. Δεν με έχει πάρει ποτέ να μου ζητήσει τίποτα. Μου λέει, Φωτεινή είμαι στο αμήν, με πήρανε πάλι χθες να μου πούνε. Πέρυσι λέει 07/10 μας έκαναν έλεγχο, εγώ εκείνη την ημέρα είχα χειρουργείο και ήμουν χειρουργημένος. Και λέω, γιατί δεν είπες τίποτα;

Δημήτρης Μελάς: Μπράβο. Αφού είχε και ανωτέρα βία και τέτοια. Τέλος πάντων.

Φωτεινή Αραμπατζή: Τώρα σου στέλνω τα ΑΦΜ να τα δεις, τον πήραν από τη Θεσσαλονίκη χθες. Τι μπορούμε να κάνουμε γι’αυτό;

Δημήτρης Μελάς: Εεε, κοίταξε να μην ελεγχθεί άπαξ και του’χουνε βγάλει έλεγχο, είναι κραυγαλέο να το βγάλεις. Το μόνο να πάρει κάποια, εαν του είναι χρήσιμο, να πάρει κάποια παράταση.

Φωτεινή Αραμπατζή: Του είναι, και επίσης, ε, να μην του συμπεριφερθούμε άσχημα γίνεται;

Δημήτρης Μελάς: Ναι, ναι, γίνεται.

→ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ - ΜΕΛΑ (16/11/21)

Δημήτρης Μελάς: Έλα Φωτεινή μου. Καλημέρα.

Φωτεινή Αραμπατζή: Καλημέρα Δημήτρη μου. Τι κάνεις;

Δημήτρης Μελάς: Τι να κάνω; Διαλυμένος είμαι.

Φωτεινή Αραμπατζή: Το ξέρω, καταλαβαίνω.

Δημήτρης Μελάς: Εντελώς.

Φωτεινή Αραμπατζή: Και για όλα φταίει ο ΟΠΕΚΕΠΕ τελικά.

Δημήτρης Μελάς: Ναι ναι. Ναι.

Φωτεινή Αραμπατζή: Παπάρες.

Δημήτρης Μελάς: Έρχονται όλα.

Φωτεινή Αραμπατζή: Αχ.

Δημήτρης Μελάς: Στο σημείο μηδέν. Ντάξει, αργοπορία φοβερή Φωτεινή και ντάξει, τρέχω εγώ να μαζέψω τα αμάζευτα. Όχι ότι ήταν λάθος. Αλλά το καθε τι, όταν δεν γίνεται στ χρόνο του και με τον τρόπο που πρέπει.

Φωτεινή Αραμπατζή: Και όταν δεν επεξηγηθεί πολιτικά.

Δημήτρης Μελάς: Ακριβώς. Και με τον τρόπο που πρέπει. Χάνει και τη σημασία του, δηλαδή να σου δώσω ‘γω αντιηλιακό όταν έχεις καεί.

Φωτεινή Αραμπατζή: Τι το κάνω;

Δημήτρης Μελάς: Έχω καεί, ντάξει.

Φωτεινή Αραμπατζή: Αλλά οι πολιτικοί, γι’ αυτό είμαστε. Γιατί εσείς είστε οι τεχνοκράτες.

Δημήτρης Μελάς: Σωστά.

Φωτεινή Αραμπατζή: Και υλοποιείτε κι εμείς πρέπει να πούμε το αφήγημα.

Λίγο αργότερα, στην ίδια συνομιλία η Φωτεινή Αραμπατζή επανέρχεται στο θέμα της πληρωμής του Γιώργου Κ.

