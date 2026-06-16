Το Μπρεντ κατέγραφε νωρίτερα απώλειες 3,20% στα 80,51 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρούσε κατά 3,26% στα 78,12 δολάρια, συνεχίζοντας την έντονη πτωτική πορεία που ξεκίνησε στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Τρίτη στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Το Μπρεντ κατέγραφε νωρίτερα απώλειες 3,20% στα 80,51 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρούσε κατά 3,26% στα 78,12 δολάρια, συνεχίζοντας την έντονη πτωτική πορεία που ξεκίνησε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Στο επίκεντρο των συζητήσεων των ηγετών της G7 στη Γαλλία βρίσκεται η προσπάθεια οριστικής διευθέτησης της σύγκρουσης, ενώ το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης αναμένεται να δημοσιοποιηθεί εντός της εβδομάδας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η προκαταρκτική συμφωνία προβλέπει την παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε κατά την άφιξή του στη σύνοδο της G7 ότι το ειρηνευτικό πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί και ότι τα Στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν πλήρως από την Παρασκευή χωρίς την επιβολή ιρανικών τελών διέλευσης, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη. Η προοπτική εξομάλυνσης της κατάστασης χαιρετίστηκε από τη γερμανική Hapag-Lloyd, η οποία έκανε λόγο για θετική εξέλιξη τόσο για τα πληρώματα όσο και για τους πελάτες της, εκφράζοντας την ελπίδα ότι τα τέσσερα πλοία της που παραμένουν στην περιοχή θα μπορέσουν να διέλθουν από τα Στενά το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο, η ναυτιλιακή βιομηχανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα την επιστροφή στην κανονικότητα. Αρκετοί διαχειριστές δεξαμενόπλοιων περιμένουν ακόμη και εβδομάδες πριν επιτρέψουν στα πλοία τους να επανέλθουν στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι απαιτούνται απτές αποδείξεις πως η συμφωνία εφαρμόζεται στην πράξη και ότι οι συνθήκες ασφαλείας έχουν αποκατασταθεί πλήρως.

Η στάση αυτή αντανακλά τη σημασία του περάσματος, από το οποίο πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου διέρχονταν περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου, καθιστώντας την ομαλή λειτουργία του κρίσιμο παράγοντα για τη σταθερότητα των διεθνών ενεργειακών αγορών.