Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι απόλυτες επιδράσεις των φαρμάκων κατά του αμυλοειδούς σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ στη γνωστική εξασθένηση και τη σοβαρότητα της άνοιας ήταν ανύπαρκτες ή ασήμαντες.

Ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ έχουν υψηλά επίπεδα μιας πρωτεΐνης γνωστής ως βήτα αμυλοειδούς στον εγκέφαλό τους, ανιχνεύσιμα πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων, αλλά ο ρόλος στην εξέλιξη της νόσου είναι αβέβαιος. Έχουν αναπτυχθεί φάρμακα για την απομάκρυνση αυτών των πρωτεϊνών από τον εγκέφαλο, με βάση τη θεωρία ότι αυτό θα εμπόδιζε ή θα επιβράδυνε την εξέλιξη της νόσου.

Τα φάρμακα για τη νόσο του Αλτσχάιμερ, που στοχεύουν τις πρωτεΐνες βήτα αμυλοειδούς στον εγκέφαλο πιθανότατα δεν έχουν κλινικά σημαντικές θετικές επιδράσεις, ενώ αυξάνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας και οιδήματος στον εγκέφαλο, σύμφωνα με μια νέα ανασκόπηση του Cochrane.

Η νέα έρευνα εξέτασε δεδομένα από 17 κλινικές δοκιμές με συνολικά 20.342 συμμετέχοντες. Όλες οι κλινικές δοκιμές εξέτασαν την επίδραση των φαρμάκων κατά του αμυλοειδούς σε άτομα με ήπια γνωστική εξασθένηση ή ήπια άνοια λόγω της νόσου Αλτσχάιμερ. Οι υποστηρικτές αυτών των φαρμάκων έχουν διατυπώσει τη θεωρία ότι θα ήταν πιο αποτελεσματικά σε αυτά τα πρώιμα στάδια πριν η νόσος προχωρήσει.

Απόλυτες επιδράσεις «πολύ κάτω από το κλινικό όριο»

Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι απόλυτες επιδράσεις των αντιαμυλοειδών φαρμάκων στη γνωστική εξασθένηση και τη σοβαρότητα της άνοιας ήταν ανύπαρκτες ή ασήμαντες, υπολείποντας κατά πολύ τα καθιερωμένα όρια για την ελάχιστη κλινικά σημαντική διαφορά.

«Δυστυχώς, τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι αυτά τα φάρμακα δεν έχουν καμία ουσιαστική διαφορά στους ασθενείς», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Φραντσέσκο Νονίνο, νευρολόγος και επιδημιολόγος στο Ινστιτούτο Νευρολογικών Επιστημών IRCCS της Μπολόνια. «Υπάρχει πλέον ένα πειστικό σύνολο στοιχείων που συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κλινικά σημαντική επίδραση. Ενώ οι πρώτες δοκιμές έδειξαν αποτελέσματα που ήταν στατιστικά σημαντικά, είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ αυτού και της κλινικής σημασίας. Είναι σύνηθες οι δοκιμές να βρίσκουν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα που δεν μεταφράζονται σε ουσιαστική κλινική διαφορά για τους ασθενείς».

Εκτός από την απουσία κλινικά σημαντικών επιδράσεων, η έρευνα διαπίστωσε ότι τα αντιαμυλοειδή φάρμακα πιθανότατα αυξάνουν τον κίνδυνο οιδήματος και αιμορραγίας στον εγκέφαλο. Αυτό παρατηρήθηκε σε εγκεφαλγραφήματα χωρίς εμφανή συμπτώματα για τους περισσότερους ασθενείς, αν και παραμένουν ασαφείς τυχόν μακροπρόθεσμες επιδράσεις, καθώς η αναφορά των συμπτωμάτων ήταν ασυνεπής σε όλες τις δοκιμές.

Η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί σε άλλες οδούς

Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μελλοντικές δοκιμές, που στοχεύουν στην απομάκρυνση της βήτα αμυλοειδούς δεν είναι πολύ πιθανό να προσφέρουν σαφές όφελος στους ασθενείς. Διαπίστωσαν ότι αυτά τα φάρμακα απομακρύνουν με επιτυχία τις πρωτεΐνες αμυλοειδούς από τον εγκέφαλο, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται σε ουσιαστικό κλινικό όφελος. Οι ερευνητές συνιστούν η μελλοντική έρευνα για τη θεραπεία του Αλτσχάιμερ να επικεντρωθεί σε άλλους μηχανισμούς, με πολυάριθμες μελέτες σε εξέλιξη προς άλλες κατευθύνσεις.

«Βλέπω ασθενείς με Αλτσχάιμερ στην κλινική μου κάθε εβδομάδα και εύχομαι να είχα μια αποτελεσματική θεραπεία για να τους προσφέρω», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας Έντο Ρίτσαρντ, καθηγητής Νευρολογίας στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ράντμπουντ. «Τα υπάρχοντα εγκεκριμένα φάρμακα προσφέρουν κάποιο όφελος για ορισμένους ασθενείς, αλλά παραμένει μια υψηλή ανεκπλήρωτη ανάγκη για πιο αποτελεσματικές θεραπείες. Δυστυχώς, τα αντιαμυλοειδή φάρμακα δεν το προσφέρουν αυτό και ενέχουν πρόσθετους κινδύνους. Δεδομένης της απουσίας συσχέτισης μεταξύ της απομάκρυνσης της αμυλοειδούς και του κλινικού οφέλους, πρέπει να διερευνήσουμε άλλες οδούς για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση αυτής της καταστροφικής ασθένειας».

Με πληροφορίες του cochrane