Ο Χρήστος Φερεντίνος μιλάει για τις δυσκολίες που συνάντησε μετά το διαζύγιό του με τη Σοφία Παυλίδου.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου ο Χρήστος Φερεντίνος, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του, τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μάλιστα, ο ίδιος, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά από το διαζύγιό του από την ηθοποιό, Σοφία Παυλίδου, αλλά και στους δύο γιους του που έχει αποκτήσει μαζί της.

Όπως λοιπόν αποκαλύπτει η μεταβατική περίοδος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για εκείνον, ωστόσο λόγω του χαρακτήρα του αλλά και της βοήθειας των φίλων του κατάφερε να συνηθίσει στις νέες συνθήκες.

Ο Χρήστος Φερεντίνος στον καναπέ του «Στούντιο 4»

«Όλα συνηθίζονται και ξεσυνηθίζονται. Και μετά, όταν ξανασυνηθίσεις, πάλι δυσκολεύεσαι να ξεσυνηθίσεις. Αν εννοούμε δηλαδή το πως ήμουν στο μεταβατικό στάδιο. Όταν έμεινα τελείως μόνος ήταν μια δύσκολη διαδικασία. Είναι ένα σοκ, σοκάρεσαι. Δηλαδή γυρνάς, κοιτάς το σπίτι και… σε σώζει ο σκύλος…», είπε αρχικά αναφερόμενος στην μεταβατική περίοδο.

Και συνέχισε: «Εκεί είναι απαραίτητος ένας σκύλος που, τώρα, έχω τον Λόρυ και δεν μπορώ χωρίς αυτόν! Ο Λόρυ είναι πια μέλος της οικογένειας κανονικά, ενώ πριν ήταν η μαμά του. Πάντα υπήρχε ένα σκυλάκι μες στο σπίτι και είναι μια παρηγοριά. Στην αρχή, όμως, όντως με δυσκόλεψε για ένα διάστημα αλλά μετά συνήθισα και έλεγα… τι ωραία που είμαι…».

Με αφορμή τη συζήτηση, εξήγησε μάλιστα πως ο χαρακτήρας του ανθρώπου έχει σημαντικό ρόλο στο πώς αντιμετωπίζει ο κάθε ένας τις αλλαγές και τα δεδομένα: «Υπάρχουν στάδια που στην αρχή δυσκολεύεσαι, αλλά μετά αυτό το γυρνάς. Έχει να κάνει βέβαια και με το τι χαρακτήρας είσαι, ανάλογα πώς λειτουργείς. Εγώ είχα και πολλούς φίλους που έρχονταν συνέχεια στο σπίτι, μαζευόμασταν και ενώ πέρασα ένα διάστημα δύσκολο, μετά το άλλαξα το κλίμα. Θα έλεγα πως καλομαθαίνει ένας άνθρωπος στη μοναξιά, είναι ωραία η μοναξιά…».

