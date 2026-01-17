Μετά την αντικατάστασή της από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η στήλη δικαιώθηκε για τα όσα για τις πληροφορίες και το παρασκήνιο που σας μετέφερε αυτό το διάστημα γύρω από τις σχέσεις της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Νίνας Κασιμάτη και της ηγεσίας της Κουμουνδούρου, παρότι αφέθηκαν εναντίον της αιχμές ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι.

Την Παρασκευή το μεσημέρι ο Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε τους δυο νέους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης: Τον Διονύση Καλαματιανό ως τακτικό μέλος στη θέση του παραιτηθέντος από τη Βουλή Αλέξη Τσίπρα και τον Γιώργο Ψυχογιό ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση της Νίνας Κασιμάτη. Η παρουσία της στη φιέστα της υποδοχής της φρεγάτας "Κίμων" παρά την αντίθεση του κόμματος υπήρξε η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και το ότι ποτέ δεν διέψευσε τα σενάρια ότι φλερτάρει με τον Νίκο Ανδρουλάκη για μεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ.

Στην Κουμουνδούρου, πάντως, σύμφωνα πάντα με τις έγκυρες πληροφορίες της στήλης, εκτιμούν πως η βουλευτής τους δεν θα αντιδράσει σε αυτό το χρόνο ώστε να μην κατηγορηθεί ότι το έπραξε γιατί αντικαταστάθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Εκτιμούν όμως ότι θα συνεχίσει να φλερτάρει πιο έντονα με την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.

Β.Σκ.