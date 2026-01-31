Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

«Τριάντα χρόνια από την κρίση στα Ίμια, τιμάμε τη μνήμη του Αντιναυάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση ΠΝ, του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ΠΝ και του Πλοιάρχου Έκτορα Γιαλοψού ΠΝ. Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της»

Αυτό αναφέρει με σημερινή ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Το χρονικό από την κρίση των Ιμίων

Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται από τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου του 1996, όταν η κρίση στα Ίμια κορυφώθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο.

Οι Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος και Έκτορας Γιαλοψός, έχασαν τη ζωή τους όταν το ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού συνετρίβη στη θαλάσσια περιοχή.

Η επέτειος επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση τα όσα δραματικά συνέβησαν εκείνο το βράδυ του Γενάρη του 1996.

Η κρίση της 30ης Ιανουαρίου του 1996 εξελίχθηκε σε ένα δράμα για την Ελλάδα.

Τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου εν μέσω κακοκαιρίας ελικόπτερο του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού απογειώνεται από τη φρεγάτα «Ναβαρίνο» για αναγνώριση και επιβεβαιώνει την παρουσία των Τούρκων στη δυτική βραχονησίδα του μικρού συμπλέγματος των Ιμίων. Κατά την επιστροφή του, το ελικόπτερο συντρίβεται στη θάλασσα, με αποτέλεσμα τον θάνατο των τριών αξιωματικών: Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου και Έκτορα Γιαλοψού.

«Διατάχθηκα από τη φρεγάτα Ναυαρίνο για τον εντοπισμό του ελικοπτέρου. Εντοπισαμε γύρω στις 6 ώρα και αρχίσαμε να μαζεύουμε κομμάτια, μέχρι που ξημέρωσε και γύρω στις 11.30 πμ βρήκαμε τη σορό του Καραθάναση», αναφέρει ο Σπύρος Κονιδάρης, πρώην Κυβερνήτης του πολεμικού πλοίου.