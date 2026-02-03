Αντιδράσεις προκαλεί τα τελευταία 24ωρα η νέα ΚΥΑ που καταργεί το επαγγελματικό δικαίωμα των μαιών να διενεργούν αυτόνομα έναν φυσιολογικό τοκετό σε πρωτοβάθμια δομή υγείας.

Ανήμερα της παγκόσμιας ημέρας μητρικής υγείας, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ένα νέο καθηκοντολόγιο των μαιών, που ουσιαστικά τις «απομακρύνει» από τους φυσικούς τόκετους - καταργώντας το επαγγελματικό τους δικαίωμα να διεξάγουν αυτόνομα τοκετούς σε πρωτοβάθμιες δομές υγείας.

Σε επιστολή της η Ένωση Ανεξάρτητων Μαιών Μαιευτών Ελλάδος (ΕΑΜΜΕ) κάνει λόγο για «ακρωτηριασμό» της μαιευτικής φροντίδας, ενώ καταγγέλλει πως το νέο καθηκοντολόγιο μαιών/τών υπονομεύει σημαντικά τη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια μαιευτική φροντίδα και θέτει σε κίνδυνο τη μητρική και νεογνική υγεία.

«Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο Υγείας καταργώντας το επαγγελματικό δικαίωμα των μαιών να διενεργούν αυτόνομα έναν φυσιολογικό τοκετό σε πρωτοβάθμια δομή υγείας, θέτει σε κίνδυνο χιλιάδες έγκυες γυναίκες σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε περιπτώσεις που γεννούν πρόωρα, οι οποίες δεν θα λάβουν μαιευτική φροντίδα εάν δεν υπάρχει γιατρός στη δομή.

Επιπλέον, το προτεινόμενο καθηκοντολόγιο θέτοντας τις μαίες στα νοσοκομεία κάτω από ιατρική εποπτεία ενισχύει το παρωχημένο ιατροκεντρικό μοντέλο φροντίδας που τεκμηριωμένα αυξάνει τις επιπλοκές και επιβαρύνει την υγειά των γυναικών και των νεογνών ».

Η ΕΑΜΜΕ διευκρινίζει πως η μαιευτική είναι αυτοδύναμο επάγγελμα στην Ελλάδα από το 1989 όπως και σε όλη την Ευρώπη με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, ενώ το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο:

αγνοεί ότι ο φυσιολογικός τοκετός είναι αρμοδιότητα των μαιών/τών.

αγνοεί το θεσμοθετημένο δικαίωμα συνταγογράφησης των μαιών/τών.

υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

«Οι παραλείψεις αυτές δεν είναι απλώς αμέλεια της επιτροπής που το συνέταξε. Πρόκειται για θεσμικό ακρωτηριασμό της μαιευτικής φροντίδας», υπογραμμίζουν μαίες και μαιευτές

Όπως τονίζουν, η νέα ρύθμιση υπονομεύει άκρως το μοντέλο συνεχιζόμενης μαιευτικής φροντίδας, το οποίο αποτελεί το βέλτιστο μοντέλο περιγεννητικής φροντίδας, το οποίο μάλιστα η πολιτεία ενίσχυσε με τον νόμο του 2022 για τα Κέντρα Φυσικού Τοκετού.

Παράλληλα μεγεθύνει τα προβλήματα που έχει προκαλέσει το ελληνικό ιατροκεντρικό μοντέλο φροντίδας με τις γνωστές συνέπειες: Αύξηση καισαρικών τομών και επιπλοκών – αρνητικές εμπειρίες τοκετού – οικονομική επιβάρυνση του ΕΣΥ.

«Η χώρα μας καταγράφει εδώ και χρόνια μια αρνητική τροχιά στη μαιευτική φροντίδα και ενόσω η διεθνής επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει εμφατικά ότι η αυτόνομη μαιευτική φροντίδα σώζει ζωές, η επιλογή αυτή δεν είναι απλώς λανθασμένη – είναι επικίνδυνη».

Η Ένωση Ανεξάρτητων Μαιών/τών Ελλάδας δηλώνει κατηγορηματικά ότι ένα καθηκοντολόγιο που δεν αναδεικνύει τη μαία/τή ως αυτόνομο πάροχο περιγεννητικής φροντίδας δεν γίνεται αποδεκτό.

«Τίποτα δεν θα αλλάξει» διαμηνύει ο Γεωργιάδης

Μια εβδομάδα μετά την πρώτη ανάδειξη του θέματος από τον Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών - Μαιευτών Αθήνας, ο υπουργός Υγείας επιχειρεί σήμερα να διασκεδάσει τις αντιδράσεις που προκαλεί το νέο προς έγκριση καθηκοντολόγιο των μαιών/ μαιευτών.

«Ως προς την ανησυχία που έχει δημιουργηθεί για το καθηκοντολόγιο των Μαιών – Μαιευτών», ο Άδωνις Γεωργιάδης δηλώνει ότι «τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει και κακώς δημιουργείται αυτή η ανησυχία».

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωσή του που δίνει στη δημοσιότητα το υπουργείο, «το ζητούμενο προέκυψε από την πρόταση μιας επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, πρόταση που δεν έχω κάνει δεκτή».