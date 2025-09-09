Games
Πηγές Υπουργείου Τουρισμού για απεργία ταξί: «Η ΚΥΑ δεν φέρνει νέες ρυθμίσεις αλλά ενισχύει το υπάρχον καθεστώς»

Πηγές Υπουργείου Τουρισμού για απεργία ταξί: «Η ΚΥΑ δεν φέρνει νέες ρυθμίσεις αλλά ενισχύει το υπάρχον καθεστώς»
Η απεργία των ταξί συνεχίζεται και αύριο με τους οδηγούς να αντιδρούν για τη δυνατότητα μετακινήσεων με βαν.

Με αφορμή τη 48ωρη απεργία των οδηγών ταξί στην Αττική, πηγές του Υπουργείου Τουρισμού ξεκαθαρίζουν ότι η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Μεταφορών και Τουρισμού δεν εισάγει νέες ρυθμίσεις, αλλά «αποσαφηνίζει και ενισχύει το ήδη υπάρχον θεσμικό πλαίσιο».

Σύμφωνα με την ΚΥΑ

  • Ο μισθωτής μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, όπως ήδη προβλέπεται από τον ν. 4093/2012 και εφαρμόζεται από το 2020 μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Μεταφορών.
  • Διατηρούνται όλοι οι περιορισμοί στο τουριστικό μεταφορικό έργο (ελάχιστο μίσθωμα, ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης, υποχρεώσεις οδηγών: ξένη γλώσσα, απολυτήριο λυκείου, ασφαλιστική ενημερότητα).
  • Δεν θίγεται η απαγόρευση πολλαπλής μίσθωσης στα οχήματα τουριστικής μίσθωσης.
  • Παραμένει σε ισχύ το πλαίσιο ποινών που ισχύει από το 2014.

Στόχος των νέων διατάξεων είναι η διαφύλαξη της ποιότητας υπηρεσιών και η κάλυψη των αυξημένων αναγκών μεταφοράς λόγω της ραγδαίας αύξησης τουριστών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ελληνικός τουρισμός έχει μπει σε φάση εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την τήρηση κανόνων από όλους τους εμπλεκόμενους.

«Τα ταξί, όπως και κάθε μέσο μεταφοράς, είναι η πρώτη και η τελευταία εικόνα που παίρνει ο επισκέπτης από τη χώρα μας. Ο ρόλος τους είναι κρίσιμος, αλλά και η ευθύνη τους μεγάλη. Σε μια οικονομία που παράγει εισόδημα, δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας και στηρίζει τοπικές κοινωνίες, δεν έχει θέση η αντιπαράθεση εργαζομένων με εργαζόμενους. Ο ποιοτικός τουρισμός σημαίνει κανόνες, τάξη και νομιμότητα — όχι ασυδοσία», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Από πλευράς ΣΑΤΑ σημειώνεται ότι η διήμερη απεργία αποφασίστηκες καθώς « επιχειρείται η οριστική μετατόπιση του μεταφορικού έργου στα καρτέλ των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με σκοπό την εξόντωση του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία οδηγού ταξί. Η κυβέρνηση, συνεπής στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της, νομοθετεί υπέρ των ισχυρών και εναντίον των ανθρώπων του μεροκάματου, απορρίπτοντας τον κοινωνικό διάλογο και το Σύνταγμα. Δεν θα ανεχτούμε την ταπείνωση και τον αφανισμό μας.»

