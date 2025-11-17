Για το σύνολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο

Ο Τομ Κρουζ τιμήθηκε με βραβείο Όσκαρ για τη σημαντική προσφορά του στον κινηματογράφο, κατά τη διάρκεια της 16ης Τελετής Απονομής των Βραβείων Governors την Κυριακή 16 Νοεμβρίου.

Στην ετήσια εκδήλωση συνολικά τέσσερις σημαντικές προσωπικότητες -Τομ Κρουζ, Ντόλι Πάρτον, Ντέμπι Άλεν και Γουίν Τόμας- έλαβαν τιμητικά Οσκαρ για τα επιτεύγματά τους στην υποκριτική, τη μουσική, τη χορογραφία και τον σχεδιασμό παραγωγής.

Το βραβείο στον Χολιγουντιανό σταρ απένειμε ο Αλεχάντρο Τζ. Ινάριτου, ο οποίος σκηνοθετεί τον Κρουζ σε μια επερχόμενη, προς το παρόν ατιτλοφόρητη ταινία που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2026.

Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο Κρουζ εκφώνησε μια συγκινητική ομιλία αποτίοντας φόρο τιμής σε όλους τους ανθρώπους που κάνουν υλοποιούν τις ταινίες, καθώς και δύναμη που έχει ο κινηματογράφος να ενώνει τους ανθρώπους.

«Ο κινηματογράφος με ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο», είπε ο Κρουζ. «Με βοηθά να εκτιμώ και να σέβομαι τις διαφορές. Μου δείχνει επίσης την κοινή μας ανθρώπινη φύση, πόσο όμοιοι είμαστε με τόσους, μα τόσους πολλούς τρόπους. Και ανεξάρτητα από το από πού προερχόμαστε, γελάμε μαζί, νιώθουμε μαζί, ελπίζουμε μαζί, και αυτή είναι η δύναμη αυτής της μορφής τέχνης. Και γι' αυτό έχει σημασία έχει σημασία για μένα. Οπότε το να κάνω ταινίες δεν είναι αυτό που κάνω, είναι αυτό που είμαι», ανέφερε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται ότι ο Τομ Κρουζ έχει προταθεί για τέσσερα Όσκαρ στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να έχει κερδίσει κάποιο. Συγκεκριμένα, υπήρξε υποψήφιος Α' Ανδρικού για τις ταινίες Born on the Fourth of July και Jerry Maguire, Β' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία Magnolia και Καλύτερης Ταινίας για τον ρόλο του ως παραγωγός στο Top Gun: Maverick.