Ο Σαλαμέ φέτος είναι υποψήφιος και για Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου και στην κατηγορία καλύτερης ταινίας ως παραγωγός.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι υποψήφιος για το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου στα Όσκαρ του 2026 για την ερμηνεία του στην ταινία Marty Supreme και μπαίνει πλέον στην ελίτ των ηθοποιών που έχουν λάβει τρεις υποψηφιότητες για το συγκεκριμένο χρυσό αγαλματίδιο.

Με την «κατάκτηση» αυτή ο Σαλαμέ έγινε ο νεότερος ηθοποιός από την εποχή του Μάρλον Μπράντο που λαμβάνει τρεις υποψηφιότητες για το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου.

Ο 30χρονος ηθοποιός φέτος έχει μία ακόμα υποψηφιότητα καθώς είναι παραγωγός στην ταινία, η οποία διαγωνίζεται στην ύψιστη κατηγορία της καλύτερης ταινίας.

Ο Μάρλον Μπράντο, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 80 ετών το 2004, είχε λάβει υποψηφιότητες για τις ταινίες Λεωφορείο ο Πόθος, Viva Zapata! και Ιούλιος Καίσαρας μέχρι το 1954, όταν ήταν 30 ετών. Κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ το 1955 για την ταινία «Το λιμάνι της Αγωνίας» και έλαβε τέσσερις ακόμη υποψηφιότητες σε όλη την καριέρα του, συμπεριλαμβανομένης μιας ακόμη νίκης για τον Α' Ανδρικό Ρόλο για την ερμηνεία του στον «Νονό» το 1973.

Ο Σαλαμέ από την άλλη, ξεχωρίζει καθώς ήταν υποψήφιος για Α' ανδρικό δύο συνεχόμενες χρονιές. Πέρυσι ήταν στην κατηγορία Α' ανδρικό για την ερμηνεία του ως Μπομπ Ντίλαν στη βιογραφική ταινία «A Complete Unknown». Το βραβείο κέρδισε τελικά ο Άντριεν Μπρόντι για την ερμηνεία του στο «The Brutalist».

Ο Σαλαμέ έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου το 2018 για την ταινία «Να με φωνάζεις με το Όνομά Σου». Εκείνη τη χρονιά, ο Γκάρι Όλντμαν κέρδισε για τη συγκλονιστική του ερμηνεία ως Ουίνστον Τσόρτσιλ στην ταινία «Η πιο σκοτεινή ώρα».

Φέτος, ο Σαλαμέ είναι υποψήφιος για Α' Ανδρικό Ρόλο μαζί με τους Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Μια Μάχη Μετά την Άλλη), Ίθαν Χοκ (Blue Moon), Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Αμαρτωλοί) και Βάγκνερ Μόουρα (Μυστικός Πράκτορας).

