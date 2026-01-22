Η Έμα Στόουν είναι υποψήφια στις κατηγορίες καλύτερης ηθοποιού και καλύτερης ταινίας, η τελευταία για τον ρόλο της ως παραγωγού της ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου.

Οι δύο υποψηφιότητες της Έμα Στόουν για Όσκαρ την Πέμπτη το 2026 – καλύτερης ταινίας για την παραγωγή και καλύτερης ηθοποιού για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο Bugonia (Βουγονία) του Γιώργου Λάνθιμου, έσπασαν μερικά ρεκόρ στην ιστορία των Όσκαρ.

Η 37χρονη σταρ έγινε το δεύτερο νεότερο πρόσωπο —και η νεότερη γυναίκα— στην ιστορία των Όσκαρ που συγκεντρώνει επτά υποψηφιότητες. Μόνο ο Γουόλτ Ντίσνεϊ ήταν νεότερος όταν έφτασε σε αυτό το νούμερο το 1936, σε ηλικία μόλις 34 ετών. Η Μέριλ Στριπ κατείχε το ρεκόρ για τις γυναίκες μέχρι στιγμής, καθώς ήταν 38 ετών όταν προτάθηκε για έβδομη φορά, πίσω στο 1988.

Η Έμα Στόουν έγινε επίσης η πρώτη γυναίκα που προτάθηκε δύο φορές για παραγωγή και ερμηνεία σε μία μόνο ταινία. Η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ ήταν η πρώτη, για το Nomadland του 2021. Η Στόουν ακολούθησε με διπλές υποψηφιότητες για το Poor Things (και πάλι του Λάνθιμου) το 2023. Και τώρα το πέτυχε ξανά!

Από τις πέντε υποψηφιότητες της Stone πριν από την Πέμπτη, οι δύο κατέληξαν σε νίκες, και οι δύο μάλιστα στην κατηγορία καλύτερης ηθοποιού: για το La La Land του 2016 και για το Poor Things. Μόνο δύο γυναίκες έχουν κερδίσει ποτέ το βραβείο καλύτερης ηθοποιού τρεις ή περισσότερες φορές: η Κάθριν Χέπμπορν, που κέρδισε τέσσερις φορές, και η ΜακΝτόρμαντ, που κέρδισε τρεις.

Θυμίζουμε ότι η Βουγονία έλαβε συνολικά τέσσερις υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ, για το καλύτερο διασκευασμένο σενάριο, την καλύτερη πρωτότυπη μουσική, Α' γυναικείου ρόλου και καλύτερης ταινίας.