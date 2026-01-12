Ο Βάγκνερ Μόουρα είναι ο πρώτος Βραζιλιάνος ηθοποιός που κερδίζει Χρυσή Σφαίρα για ερμηνεία.

Ο Bραζιλιάνος Βάγκνερ Μόουρα κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Α' Ανδρικού Ρόλου σε δραματική ταινία, γράφοντας ιστορία στην χθεσινή 83η Τελετή Απονομής των βραβείων.

Ο Βραζιλιάνος πρωταγωνιστής του The Secret Agent κατάφερε να ξεπεράσει μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ όπως οι: Ντουέιν Τζόνσον, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Όσκαρ Άιζακ και έγινε ο πρώτος Βραζιλιάνος ηθοποιός που κερδίζει Χρυσή Σφαίρα για ερμηνεία.

Ο Μόουρα — ο οποίος κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στο Φεστιβάλ Καννών — θα μπορούσε να αποτελέσει μια κρυφή απειλή στα Όσκαρ για τα πιθανά φαβορί Τιμοτέ Σαλαμέ (Marty Supreme) και Λεονάρντο Ντι Κάπριο (One Battle After Another), οι οποίοι διαγωνίστηκαν μεταξύ τους στην κατηγορία καλύτερου ηθοποιού (μιούζικαλ/κωμωδία) των Χρυσών Σφαιρών, με τον Σαλαμέ να επικρατεί.

«Ο "Μυστικός Πράκτορας" είναι μια ταινία για τη μνήμη – ή την απουσία μνήμης – και το τραύμα γενεών. Πιστεύω ότι, αν το τραύμα μπορεί να μεταδοθεί από γενιά σε γενιά, τότε το ίδιο μπορούν να κάνουν και οι αξίες», ανεφερέ ο ηθοποιός στον ευχαριστήριο λόγο του. «Αυτό το βραβείο είναι αφιερωμένο σε όσους μένουν πιστοί στις αξίες τους σε δύσκολες στιγμές», πρόσθεσε.

Ο 49χρονος Βάγκνερ Μόουρα, είναι ευρύτερα γνωστός από το ρόλο του Πάμπλο Εσκομπάρ στη σειρά Narcos, για τον οποίο στο παρελθόν είχε προταθεί για Χρυσή Σφαίρα Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική τηλεοπτική σειρά

Για την ερμηνεία του στο The Secrent Agent (Μυστικός Πράκτορας) έχει ήδη τιμηθεί στο Φεστιβάλ Καννών και από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης.

Το The Secret Agent ήταν η πρώτη βραζιλιάνικη παραγωγή που βρέθηκε στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας – Δράμα. Τελικά, έφυγε από την χθεσινή 83 τελετή απονομής με το βραβείο Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.

H ταινία θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 12 Φεβρουαρίου από την Spentzos Film.

{https://youtu.be/d4x-P_Qr11Y?si=AnYJUedgZ4C3jiry}

Ένα πολιτικό θρίλερ που διαδραματίζεται στη Βραζιλία της δεκαετίας του 1970.

Το 1977, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας της Βραζιλίας, ο Μαρσέλο (Μόουρα), ένας 40χρονος δάσκαλος, δραπετεύει από ταραχώδες παρελθόν του, και εγκαθίσταται ως φυγάς στην πόλη Ρεσίφε, όπου ελπίζει να χτίσει μια νέα ζωή και να επανενωθεί με τον γιο του.

Σύντομα συνειδητοποιεί ότι η πόλη απέχει πολύ από το να γίνει το καταφύγιο που αναζητά, καθώς οι κυβερνητικές δυνάμεις τον κυνηγούν και η ζωή του απειλείται όλο και περισσότερο.