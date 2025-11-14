Η ανάρτηση μετά τις αναφορές για εμφάνιση καρχαρία στα νότια Δωδεκάνησα.

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος με ανάρτηση απαντά στις αναφορές για παρουσία καρχαρία στα νότια Δωδεκάνησα, υπογραμμίζοντας ότι με βάση ένα θολό βίντεο στο TikTok κανένας σοβαρός ερευνητής ή επιστήμονας δεν μπορεί να αναγνωρίσει με ακρίβεια ένα θαλάσσιο ζώο, ούτε να είναι βέβαιος για τη θέση ή τον χρόνο της παρατήρησης.

Στην ανάρτηση, το Ινστιτούτο ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καταγραφεί ποτέ επίθεση καρχαρία σε άνθρωπο στα ελληνικά νερά. «Αντίθετα, κάθε χρόνο στη χώρα μας σημειώνονται εκατοντάδες θάνατοι και τραυματισμοί στη θάλασσα, μεγάλο μέρος των οποίων οφείλεται σε ανθρωπογενείς αιτίες. Είναι λοιπόν σημαντικό να αποκτήσουμε αντίληψη των πραγματικών κινδύνων και όχι να φοβόμαστε τους εικονικούς», συμπληρώνει.

Εδώ και πολλές χιλιάδες - ή και εκατομμύρια - χρόνια, περισσότερα από 88 είδη χονδριχθύων (καρχαρίες, βάτοι και χίμαιρες) ζουν στις θάλασσες της Μεσογείου, επισημαίνει το Ινστιτούτο. «Είδη όπως ο Γαλάζιος Καρχαρίας, ο Ίσσουρος, το Αλεπόψαρο και ο Λευκός Καρχαρίας εντοπίζονται συνήθως σε μεγάλα βάθη και πολύ σπάνια εμφανίζονται σε επιφανειακά ή ρηχά νερά, κυρίως όταν βρίσκονται σε νεαρή ηλικία (και σπανιότερα όταν είναι ενήλικα). Στα ρηχότερα νερά δυστυχώς πολλά είδη αποδεκατίζονται από στοχευμένη ή παρεμπίπτουσα αλιεία», εξηγεί.

Η ανάρτηση από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος

Σχετικά με την παρουσία ενός καρχαρία στη θαλάσσια περιοχή της νοτίου Δωδεκανήσου και τα υπονοούμενα που αφήνονται σε ορισμένα κοινωνικά δίκτυα, από αυτοανακηρυγμένους “ειδικούς”, για λίγα δευτερόλεπτα δημοσιότητας, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι όποιος διατυπώνει υπαινιγμούς για το Αρχιπέλαγος οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και με συνείδηση των συνεπειών.

Σε μία χώρα όπου έχουμε τεράστια έλλειψη γνώσης για τα είδη που ζουν στις θάλασσες γύρω μας, κι όπου ο πανικός είθισται να σπέρνεται άσκοπα με κάθε ευκαιρία για λίγη δημοσιότητα, είναι σημαντικό να υπάρχει σωστή, στοχευμένη και ευρεία ενημέρωση.

Αντί, λοιπόν, κάποιοι να αναζητούν δημοσιότητα μέσα από “καρχαριομαχίες”, ας επικεντρωθούν σε όσα πραγματικά γνωρίζουν και μπορούν να κάνουν σωστά.

