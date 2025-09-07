Αυστραλία: Ψάχνουν τον καρχαρία που κατασπάραξε τον 57χρονο Έλληνα ομογενή (Βίντεο)

Τι αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.

Με drone και ελικόπτερα προσπαθούν οι Αρχές στην Αυστραλία να εντοπίσουν τον καρχαρία που κατασπάραξε τον άτυχο Έλληνα ομογενή.

Η οικογένεια που θρηνεί το θύμα, μιλά γι΄αυτόν λέγοντας πως: «Ήταν ένα παιδί με χαμόγελο, οικογενειάρχης που αγαπούσε πολύ το σερφ».

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του άτυχου άντρα, δηλώνοντας πως εκείνος φώναζε: «Δεν θέλω να με δαγκώσεις, μην με δαγκώσεις», ώσπου είδα το πτερύγιο και την ουρά του καρχαρία να βγαίνουν από το νερό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι το μήκος του καρχαρία, σύμφωνα με τις δαγκωματιές, υπολογίζεται στα 3,5 μέτρα.