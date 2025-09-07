Games
Αυστραλία: Ψάχνουν τον καρχαρία που κατασπάραξε τον 57χρονο Έλληνα ομογενή (Βίντεο)

Αυστραλία: Ψάχνουν τον καρχαρία που κατασπάραξε τον 57χρονο Έλληνα ομογενή (Βίντεο) Φωτογραφία: AP/Mark Baker
Τι αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.

Με drone και ελικόπτερα προσπαθούν οι Αρχές στην Αυστραλία να εντοπίσουν τον καρχαρία που κατασπάραξε τον άτυχο Έλληνα ομογενή.

Η οικογένεια που θρηνεί το θύμα, μιλά γι΄αυτόν λέγοντας πως: «Ήταν ένα παιδί με χαμόγελο, οικογενειάρχης που αγαπούσε πολύ το σερφ».

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του άτυχου άντρα, δηλώνοντας πως εκείνος φώναζε: «Δεν θέλω να με δαγκώσεις, μην με δαγκώσεις», ώσπου είδα το πτερύγιο και την ουρά του καρχαρία να βγαίνουν από το νερό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία: Νέα στοιχεία - Έλληνας ομογενής ο σέρφερ που σκοτώθηκε

Επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία: Νέα στοιχεία - Έλληνας ομογενής ο σέρφερ που σκοτώθηκε

Σημειώνεται ότι το μήκος του καρχαρία, σύμφωνα με τις δαγκωματιές, υπολογίζεται στα 3,5 μέτρα.

