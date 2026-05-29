Γνωστά έγιναν τα θέματα έκθεσης για τις πανελλήνιες 2026.

Το Dnews σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Μεθοδικό θα σας ενημερώσουν άμεσα για τις απαντήσεις στα σημερινά θέματα Έκθεσης για τις πανελλήνιες 2026.

Το Μεθοδικό, ως ένα πρώτο σχόλιο για τα θέματα Έκθεσης 2026 αναφέρει χαρακτηριστικά:

Σχολιασμός Θεμάτων

Το ερώτημα Δ (Έκθεση) των σημερινών εξετάσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα – Λογοτεχνία αφορά τη μοναξιά σε όλες τις ηλικίες, τους λόγους αύξησής της και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνεργαστούν οι νέοι με τους ηλικιωμένους ώστε να γεφυρώσουν το χάσμα των δύο γενεών και στην πορεία να θεραπεύσουν τη μοναξιά τους. Το θέμα κρίνεται βατό και δεν αναμένεται να δυσκολέψει ιδιαίτερα τους μαθητές.

Στο ερώτημα Α της περίληψης ζητείται από τους μαθητές να συνοψίσουν τους λόγους που αναφέρονται στο 1ο Κείμενο στους οποίους οφείλεται η υπογεννητικότητα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα ερωτήματα του Β Θέματος εξετάζουν την κατανόηση του κειμένου μέσω ερωτήσεων κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής) και τις γνώσεις των υποψηφίων σε δομική άσκηση (τρόπος ανάπτυξης), 3 γλωσσικές επιλογές και σε 2 διαρθρωτικές λέξεις. Το Θέμα Β δεν αναμένεται να δυσκολέψει τους σωστά προετοιμασμένους μαθητές.

Το ερώτημα Γ (Λογοτεχνικό κείμενο) είναι ποίημα από τη συλλογή «Προϊστορία ή Καταγωγή» του Α. Εμπειρίκου και όπως αναφέρεται και στο εισαγωγικό κείμενο συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Οι υποψήφιοι καλούνται να τεκμηριώσουν τη θέση του ποιητικού υποκειμένου μέσω κειμενικών δεικτών, αλλά αναμένεται να δυσκολευτούν λόγω ανοίκειου λεξιλογίου, της υπερρεαλιστικής γραφής του ποιητή και του έντονου συμβολισμού, παρότι η εύρεση του γενικού θέματος και των κειμενικών δεικτών είναι σχετικά εύκολη. Η προσωπική αντίδραση στο κάλεσμα του ποιητικού υποκειμένου που ζητείται στο 2ο σκέλος, άμεσα εξαρτώμενη από την ερμηνεία, ενδεχομένως να δυσκολέψει τους υποψηφίους.

Δείτε εδώ τα θέματα Έκθεσης