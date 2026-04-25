Τι εντόπισαν οι γερμανικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων στα ελληνικά μπισκότα βρώμης.

«Καμπανάκι» ακαταλληλότητας σήμανε μέσω των ευρωπαϊκών μηχανισμών ασφάλειας τροφίμων, καθώς η Γερμανία εντόπισε πρόβλημα σε ελληνικής προέλευσης μπισκότα βρώμης, στα οποία βρέθηκε ξένο σώμα και συγκεκριμένα πλαστικό.

Η ειδοποίηση καταγράφηκε στο σύστημα RASFF, έπειτα από επίσημο έλεγχο στην αγορά. Το περιστατικό αφορά προϊόν που είχε διακινηθεί και μέσω online πωλήσεων, γεγονός που δυσχεραίνει τον πλήρη εντοπισμό των παρτίδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ειδοποίησης, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή προβλήματα υγείας, ωστόσο η παρουσία πλαστικού σε τρόφιμο θεωρείται δυνητικός φυσικός κίνδυνος για τον καταναλωτή, καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στο στόμα ή στο πεπτικό σύστημα.

Το κείμενο της προειδοποίησης

Οι γερμανικές αρχές ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα αποθέματα του προϊόντος στην αγορά, γεγονός που υποδηλώνει ότι έχει ήδη αποσυρθεί ή εξαντληθεί. Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεση παραμένει σε στάδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ελλάδα, ως χώρα προέλευσης, βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της διαδικασίας ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς το ξένο σώμα βρέθηκε στο τελικό προϊόν.