Η ΕΕ αποτελεί την πρώτη εμπορική εταίρο του Ισραήλ, χώρα προς την οποία η Γερμανία εξάγει κυρίως όπλα.

Η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητήσει την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσής της με το Ισραήλ - που τέθηκε σε ισχύ του 2000 - δήλωσε σήμερα ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, πριν από τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

«Η Ισπανία, μαζί με τη Σλοβενία και την Ιρλανδία, έχουν ζητήσει η αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ να συζητηθεί σήμερα», δήλωσε ο Αλμπάρες.

«Πρέπει να δράσουμε. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα προστατευθούν οι θεμελιώδεις αξίες μας», τόνισε η Ιρλανδή υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Έλεν ΜακΈντι.

«Τι άλλο πρέπει να συμβεί προτού η ΕΕ κλονιστεί από τις συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττει το Ισραήλ;», διερωτήθηκε ο Ισπανός υπουργός. «Αν δεν το κάνουμε, θα χάσουμε την αξιοπιστία μας», εκτίμησε.

Κατά η Γερμανία

Η Γερμανία επανέλαβε σήμερα ότι τάσσεται κατά της αναστολής της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ- Ισραήλ.

«Θεωρούμε ότι δεν είναι κατάλληλο», εκτίμησε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, κατά την άφιξή του στο Λουξεμβούργο όπου θα συμμετάσχει σε σύνοδο με τους ομολόγους του της ΕΕ. «Πρέπει να συζητήσουμε κρίσιμης σημασίας ζητήματα με το Ισραήλ», αλλά «αυτό πρέπει να γίνει με έναν κριτικό και εποικοδομητικό διάλογο με το Ισραήλ, αυτό υπερασπιζόμαστε», πρόσθεσε.

Η άρνηση της Γερμανίας σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανασταλεί η συμφωνία, καθώς για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται η ομόφωνη απόφαση και των 27 χωρών μελών της ΕΕ.

Ούτε ειδική πλειοψηφία

Η στάση των Ευρωπαίων έναντι του Ισραήλ έχει σκληρύνει μετά τον πόλεμο στη Γάζα, τις πρόσφατες ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο και την ψήφιση από την Κνεσέτ νόμου που προβλέπει την επιβολή της θανατικής ποινής και στοχοθετεί τους Παλαιστίνιους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει στις 27 χώρες μέλη την αναστολή μόνο του εμπορικού σκέλους της, μια απόφαση που απαιτεί ειδική πλειοψηφία.

Ωστόσο δεν έχει βρεθεί ούτε αυτή η ειδική πλειοψηφία, για την οποία απαιτούνται 15 χώρες μέλη που αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της ΕΕ.

«Αν έχει αλλάξει η γνώμη κρατών μελών, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτές τις αποφάσεις», δήλωσε σήμερα από το Λουξεμβούργο η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Η ΕΕ αποτελεί την πρώτη εμπορική εταίρο του Ισραήλ, χώρα προς την οποία η Γερμανία εξάγει κυρίως όπλα.

Η επιστολή Γαλλίας - Σουηδίας

Η Γαλλία και η Σουηδία έχουν ζητήσει σε κοινή τους επιστολή να περιοριστούν οι εισαγωγές προϊόντων από τους ισραηλινούς οικισμούς που έχουν δημιουργηθεί στις κατεχόμενες παλαιστινιακές περιοχές. «Εκτιμούμε ότι η ΕΕ πρέπει επειγόντως να αυξήσει την πίεση στο Ισραήλ», αναφέρει η επιστολή.