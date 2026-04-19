Ο Σάντσεθ ζητά ακύρωση της συμφωνίας με το Ισραήλ, την Τρίτη καταθέτει πρόταση η Ισπανία.

Η Ισπανία θα ζητήσει την Τρίτη από την ΕΕ τον τερματισμό της συμφωνίας σύνδεσης με το Ισραήλ, δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ, τονίζοντας πως πρόκειται για χώρα που «παραβιάζει το διεθνές δίκαιο» και άρα δεν μπορεί να είναι εταίρος της Ένωσης.

«Την Τρίτη, η ισπανική κυβέρνηση θα καταθέσει στην Ευρώπη πρόταση που θα προβλέπει την ακύρωση της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με το Ισραήλ», είπε ο Ισπανός πρωθυπουργός σε ομιλία στην Ανδαλουσία.

«Μια κυβέρνηση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο ή τις αρχές της ΕΕ δεν μπορεί να είναι εταίρος της. Είναι τόσο απλό», ξεκαθάρισε, κλιμακώνοντας τις επικρίσεις του για το Ισραήλ. Κατηγόρησε την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για γενοκτονία στη Γάζα και χαρακτήρισε «τεράστιο λάθος» τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η Ισπανία θα υποβάλει την πρόταση για τον τερματισμό της συμφωνίας στη σύσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στο Λουξεμβούργο. Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και τη Σλοβενίας κατηγόρησαν το Ισραήλ για παραβίαση της συμφωνίας, με επιστολή που έστειλαν στην Κάγια Κάλας το Σάββατο. Σε αυτή, κατηγορούσαν το Ισραήλ για παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ωστόσο, το Politico σημειώνει ότι η πρόταση για τερματισμό της συμφωνίας σύνδεσης είναι απίθανο να επιτύχει αμέσως τον στόχο της, καθώς απαιτείται ομόφωνη απόφαση. Χώρες με επικεφαλής τη Γερμανία είναι πιθανό να είναι αντίθετες, καθώς σταθερά καταψηφίζουν αυστηρότερα μέτρα.