Ο Λοντζ έκλεβε επί τουλάχιστον τέσσερα χρόνια καρδιές, χέρια και εγκεφάλους για να τα πουλήσει σε «συλλέκτες».

Ο πρώην διευθυντής του νεκροτομείου της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκισης σε υπόθεση κλοπής ανθρώπινων οργάνων, ενώ η σύζυγός του έλαβε ποινή ενός έτους και μίας ημέρας.

Και οι δύο είχαν ομολογήσει την ενοχή τους για διακρατική μεταφορά κλεμμένης ιδιοκτησίας.

Κατά παρέκκλιση των κατευθυντήριων γραμμών που ορίζουν ποινή έως 6 μήνες, αντεισαγγελέας ζήτησε ποινή 10 ετών για τον 58χρονο Σέντρικ Λοντζ, υποστηρίζοντας ότι εκμεταλλεύτηκε θέση εμπιστοσύνης.

Όπως υποστήριξε, με τις πράξεις του ο Λοντζ εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη των ατόμων που δωρίζουν τα σώματά τους για ιατρική εκπαίδευση και επιστημονική έρευνα και προκάλεσε μεγάλο πόνο σε ανυπολόγιστο αριθμό οικογενειών.

«Η σημερινή καταδίκη αποτελεί ένα ακόμα βήμα για να διασφαλιστεί ότι όσοι οργάνωσαν και εκτέλεσαν αυτό το φρικτό έγκλημα θα λογοδοτήσουν», δήλωσε ο Γουέιν Α. Τζέικομπς, υπεύθυνος του Γραφείου του FBI στη Φιλαδέλφεια.

Η διακίνηση κλεμμένων ανθρώπινων λειψάνων μέσω ταχυδρομείου είναι μια σοκαριστική πράξη που θυματοποιεί οικογένειες που ήδη θρηνούν, ενώ δημιουργεί δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις για εργαζόμενους και πελάτες, ανέφερε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας ταχυδρομικών ελέγχων Κρίστοφερ Νίλσεν.

Ο Λοντζ, επικεφαλής του νεκροτομείου για 28 χρόνια, παραδέχθηκε ότι μεταξύ 2018 και 2022 έκλεβε ανθρώπινα λείψανα, συμπεριλαμβανομένων οργάνων, εγκεφάλων, δέρματος, χεριών, ποδιών, σπονδυλικής στήλης και κρανίων. Τα πτώματα είχαν δωρηθεί στο πρόγραμμα δωρεών της σχολής για την εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής και ιατρικές ανακαλύψεις.

Ο Λοντζ έκλεψε καρδιές, χέρια, εγκεφάλους και πρόσωπα για να τα πουλήσει στην κοινότητα των «παράξενων συλλεκτών». «Η συμπεριφορά του προκαλεί σοκ», ανέφερε. «Αντιμετώπιζε τα ανθρώπινα λείψανα σαν αντικείμενα προς πώληση για κέρδος και προκάλεσε τεράστια ζημιά στο ίδρυμα που υπηρέτησε».

Η 65χρονη Ντενίζ Λοντζ διακινούσε τα ανθρώπινα μέρη που έκλεβε ο σύζυγός της και, αν και είχε τη δυνατότητα να τον σταματήσει, έγινε η βοηθός του. Ανάμεσα σε όσους διαπραγματεύτηκε πωλήσεις ήταν οι συνκατηγορούμενοι Άντριου Ενσανανιάν, Τζόσουα Τέιλορ και Καρίνα Μακλιν.

Πολλά, αν όχι όλα, τα λείψανα που αγόρασαν από τους Λοντζ πωλήθηκαν για κέρδος, μεταξύ άλλων στον Τζέρεμι Κ. Πόλεϊ, πρώην κάτοικο Κάμπερλαντ Κάουντι, που ήταν ο κεντρικός ύποπτος στην έρευνα για κλεμμένα ανθρώπινα μέρη, η οποία οδήγησε σε εννέα ομοσπονδιακές διώξεις.

Η Ντενίζ Λοντζ υποστήριξε ότι τα οικονομικά της οικογένειας κατέρρευσαν μετά τη διάγνωση της με μεταστατικό καρκίνου του μαστού το 2015. Αναγκάστηκε να ζει με αναπηρική σύνταξη το 2016, κάτι που μείωσε σημαντικά το εισόδημα της οικογένειας, ενώ οι ιατρικές της ανάγκες αυξήθηκαν. Τότε ο σύζυγός της σχεδίασε για πρώτη φορά την πώληση ανθρώπινων μελών. Η ίδια αρχικά αρνήθηκε, αλλά τελικά συμφώνησε.

Πηγή: pennlive.com