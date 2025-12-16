Από τον νέο τρόπο αντιμετώπισης της εμμηνόπαυσης μέχρι την πρόληψη του καρκίνου του παγκρέατος, οι επιστημονικές εξελίξεις του 2025 έφεραν ελπίδα σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Παρά το γεγονός ότι το 2025 χαρακτηρίστηκε από περικοπές στον προϋπολογισμό και από συρρίκνωση των ερευνητικών ομάδων σε πολλές χώρες, η επιστήμη κατάφερε σπουδαία επιτεύγματα που αναδιαμορφώνουν τον τρόπο που κατανοούμε και φροντίζουμε την υγεία.

Στην κορυφή της λίστας που παρουσίασε το National Geographic βρίσκονται εννέα σημαντικές ανακαλύψεις που δίνουν νέα προοπτική σε χρόνια προβλήματα υγείας και προσφέρουν πραγματικό όφελος στην κλινική πρακτική.

Μη ορμονικές θεραπείες για την εμμηνόπαυση

Περισσότερο από το 80% των γυναικών εμφανίζουν εξάψεις και νυχτερινές εφιδρώσεις κατά τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση και πολλές αναφέρουν ότι τα συμπτώματα είναι αρκετά έντονα ώστε να επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Η ορμονοθεραπεία παραμένει η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση, αλλά πολλές γυναίκες δεν μπορούν να την δεχτούν ειδικά εάν υποφέρουν από καρκίνο του μαστού ή της μήτρας, από βαθιά φλεβική θρόμβωση ή από άλλες παθήσεις.

Δύο νέες μη ορμονικές θεραπείες για μέτριες έως σοβαρές εξάψεις προσφέρουν πλέον ανακούφιση σε όσες γυναίκες δεν είχαν προηγουμένως επιλογές. Το Lynkuet (ελινζανετάντη), που εγκρίθηκε από τον FDA φέτος, έρχεται μετά το Veozah (φεζολινετάντη), το οποίο έλαβε άδεια κυκλοφορίας δύο χρόνια νωρίτερα. Τα χάπια σε καθημερινή βάση στοχεύουν τους νευρώνες στον υποθάλαμο του εγκεφάλου που ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματος, αφού οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι αυτά τα νευρικά κύτταρα είναι ευαίσθητα στις διακυμάνσεις των οιστρογόνων στην εμμηνόπαυση.

Θεραπεία για αλλεργίες χωρίς βελόνα

Το Neffy, ένα νέο προϊόν επινεφρίνης (αδρεναλίνης) σε μορφή ρινικού σπρέι που χορηγείται με συνταγή γιατρού, σηματοδοτεί το πρώτο σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Το Neffy εγκρίθηκε για ενήλικες και παιδιά ηλικίας τεσσάρων ετών και άνω που ζυγίζουν από 13 έως 28 κιλά. Το φάρμακο απορροφάται από τον οργανισμό χάρη σε μια νέα τεχνολογία που χαλαρώνει προσωρινά τον χώρο μεταξύ των ρινικών κυττάρων, επιτρέποντας στο φάρμακο να απορροφηθεί γρήγορα στην κυκλοφορία του αίματος. Οι ειδικοί αναμένουν ότι αυτό το εύκολα χορηγούμενο και λιγότερο τρομακτικό φάρμακο θα βοηθήσει περισσότερα παιδιά κατά τη διάρκεια ενός αλλεργικού σοκ.

Μεγάλα άλματα στην αναγεννητική ιατρική

Επιστήμονες μελετώντας τον τρόπο με τον οποίο οι ακρωτηριασμένες σαλαμάνδρες αναγεννούν τα άκρα τους εντόπισαν ένα ένζυμο που ρυθμίζει με ακρίβεια τα επίπεδα του ρετινοϊκού οξέος, ενός μορίου απαραίτητου για την αναγέννηση. Επίσης, εντόπισαν ένα γονίδιο που ελέγχει το μέγεθος και την ανάπτυξη του νέου ιστού. Τα ευρήματα θα μπορούσαν μια μέρα να καθοδηγήσουν την αναγέννηση των άκρων σε άτομα που αναρρώνουν από τραυματισμούς.

Άλλες εξελίξεις έφεραν την αναγεννητική ιατρική σε νέα επίπεδα. Ερευνητές ανέπτυξαν το πρώτο εμφυτεύσιμο έμπλαστρο που ενίσχυσε το τοίχωμα της καρδιάς σε πιθήκους. Τα βλαστοκύτταρα που αναπτύχθηκαν σε εργαστήριο τροποποιήθηκαν ώστε να μετατραπούν σε καρδιακό μυ και σε συνδετικό ιστό πριν εμφυτευτούν και ενσωματωθούν στην καρδιά. Αυτή η τεχνολογία αποτελεί μια πρώιμη αλλά πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν επίσης βλαστοκύτταρα για να δημιουργήσουν λειτουργικό ιστό ουρητήρα. Αυτή είναι η πρώτη φορά που αυτή η δομή, η οποία μεταφέρει ούρα από τα νεφρά στην ουροδόχο κύστη, κατασκευάστηκε από αυτά τα προγραμματιζόμενα κύτταρα, ένα κομμάτι που έλειπε σε προηγούμενες προσπάθειες αναγέννησης του νεφρικού συστήματος.

Καλύτερα εργαλεία για σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις

Φέτος σημειώθηκαν σημαντικές βελτιώσεις στον τρόπο ανίχνευσης αρκετών κοινών σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων. Ο έλεγχος για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) που μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, μπορεί να γίνει πλέον στο σπίτι. Ένα νέο εργαλείο, το Teal Wand επιτρέπει, με συνταγή γιατρού, στις γυναίκες να συλλέγουν τα κολπικά κύτταρα στο σπίτι. Στη συνέχεια, οι γυναίκες στέλνουν το δείγμα σε ένα εργαστήριο για ανάλυση. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτή η δυνατότητα αυτοεξέτασης θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά ελέγχου.

Μια άλλη επιλογή για χρήση στο σπίτι, το τεστ Visby, έκανε επίσης το ντεμπούτο του φέτος χωρίς να απαιτεί συνταγή. Το τεστ ελέγχει γονόρροια, χλαμύδια και τριχομονάδες. Οι χρήστες μπορούν να συλλέξουν ένα δείγμα κυττάρων, να το εισάγουν σε ένα μικρό κιτ και να πάρουν τα αποτελέσματα μετά από 30 λεπτά.

Εξατομικευμένη γονιδιακή θεραπεία

Φέτος γιατροί στο Νοσοκομείο Παίδων της Φιλαδέλφειας χρησιμοποίησαν την τεχνολογία επεξεργασίας γονιδίων CRISPR-Cas9, με έναν πρωτοφανή τρόπο. Σχεδίασαν ένα προσαρμοσμένο γονίδιο για έναν μεμονωμένο ασθενή, ένα αγοράκι που γεννήθηκε με μια σπάνια γενετική και απειλητική για τη ζωή μεταβολική διαταραχή.

Λίγο μετά τη γέννηση, το μωρό με τα αρχικά KJ διαγνώστηκε με μια γενετική μετάλλαξη που κατέστρεψε ένα κρίσιμο ένζυμο στο ουροποιητικό σύστημα, προκαλώντας επικίνδυνη συσσώρευση τοξικής αμμωνίας στην κυκλοφορία του αίματός του. Περίπου τα μισά βρέφη με αυτή την πάθηση πεθαίνουν λίγο μετά τη γέννηση, ενώ άλλα επιβιώνουν μόνο μετά από μεταμόσχευση ήπατος.

Οι γιατροί εντόπισαν ένα γενετικό ελάττωμα στα γονίδια του μωρού και ανέπτυξαν μια εξατομικευμένη λύση, η οποία χορηγήθηκε στο αγόρι στους επτά και οκτώ μήνες. Το εργαλείο CRISPR χρησιμοποιώντας νανοσωματίδια λιπιδίων για να μεταφέρει γενετικές οδηγίες στο ήπαρ, ώθησε τα κύτταρα του οργάνου να παράγουν το ένζυμο που απαιτείται για την επιδιόρθωση της μετάλλαξης. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι η θεραπεία βελτίωσε δραστικά την υγεία του παιδιού και μπορεί τελικά να το θεραπεύσει.

Άλλα νοσοκομεία έχουν αρχίσει να εργάζονται πάνω στα δικά τους προσαρμοσμένα προγράμματα γονιδιακής θεραπείας, σε μια προσπάθεια να θεραπεύσουν εκατομμύρια ανθρώπους με σπάνιες ασθένειες.

Απλή, αποτελεσματική πρόληψη του HIV

Μια νέα ένεση προληπτικής θεραπείας (PrEP) για το AIDS εγκρίθηκε, προσφέροντας πολύ υψηλή προστασία έναντι του ιού HIV και ξεπερνώντας πολλά από τα εμπόδια που είχαν οι καθημερινές θεραπείες. Φέτος ο FDA ενέκρινε το Yeztugo (λενακαπαβίρη) σε ενέσιμη μορφή που αναπτύχθηκε από την Gilead Sciences. Μελέτες δείχνουν ότι, όταν η θεραπεία χορηγείται σε δυο δόσεις κάθε 6 μήνες, σε ετήσια βάση αποτρέπει σχεδόν κάθε μετάδοση του HIV.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει την έγκριση «ορόσημο», σημειώνοντας ότι θα βοηθήσει στην υπέρβαση βασικών εμποδίων στην πρόληψη του AIDS, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για συχνές επισκέψεις σε μονάδες υγείας και του στιγματισμού που σχετίζεται με τη λήψη ενός καθημερινού προληπτικού φαρμάκου. Το σκεύασμα, μαζί με άλλα φάρμακα, βοηθά επίσης στη διαχείριση του HIV σε όσους έχουν ήδη προσβληθεί, αν και δεν αποτελεί θεραπεία.

Εμβόλια με επιπλέον οφέλη

Τα εμβόλια έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά εργαλεία για την προστασία από ιούς, συμπεριλαμβανομένης της COVID-19, του έρπητα ζωστήρα, της γρίπης και άλλων ασθενειών. Ωστόσο, νέα έρευνα δείχνει ότι αυτά τα εμβόλια μπορεί να προσφέρουν ευρύτερα οφέλη, όπως π.χ. στην πρόληψη καρδιακών προσβολών και άνοιας και στη βελτίωση της ανταπόκρισης των ασθενών σε ορισμένες θεραπείες για τον καρκίνο.

Άτομα που έκαναν το εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα μείωσαν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 16% και καρδιακής προσβολής κατά 18%, σύμφωνα με ανασκόπηση 19 μελετών. Άλλοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το ίδιο εμβόλιο μειώνει επίσης τις πιθανότητες εμφάνισης άνοιας έως και 1/3 για τα επόμενα τρία χρόνια από τη λήψη του.

Εν τω μεταξύ, άτομα με προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα και του δέρματος που έλαβαν εμβόλιο mRNA κατά της COVID-19 εντός τριών μηνών από την έναρξη της ανοσοθεραπείας για την κακοήθη νόσο τους βελτίωσαν την ανταπόκρισή τους στο φάρμακο και έζησαν περισσότερο.

Οι επιστήμονες δεν μπορούν να πουν με βεβαιότητα γιατί ο εμβολιασμός έχει αυτά τα πρόσθετα οφέλη. Ωστόσο, σημειώνουν ότι επίμονοι ιοί, όπως ο Epstein-Barr, έχουν συνδεθεί με άνοια και με άλλες μακροχρόνιες επιπλοκές υγείας, όπως ο λύκος και ότι η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος θα μπορούσε να βελτιώσει τα αποτελέσματα της ανοσοθεραπείας.

Πρώιμη αντιμετώπιση παγκρεατικού καρκίνου

Το 2025, οι επιστήμονες σημείωσαν πρόοδο στην ανίχνευση και ενδεχομένως στην πρόληψη της νόσου. Σε μελέτες με ποντίκια και με ανθρώπινα κύτταρα, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ο αποκλεισμός της πρωτεΐνης FGFR2, η οποία υπερτροφοδοτεί τα πρώιμα καρκινικά κύτταρα του παγκρέατος, τα εμποδίζει να εξελιχθούν σε καρκινικά σε ορισμένες περιπτώσεις.

Επειδή φάρμακα που αναστέλλουν αυτήν την πρωτεΐνη είναι ήδη διαθέσιμα, οι ερευνητές ελπίζουν να δοκιμάσουν αυτήν την προσέγγιση σε άτομα υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με οικογενειακό ιστορικό της νόσου. Παρότι χρειάζονται δοκιμές σε ανθρώπους, η εργασία προσφέρει μια πρώιμη εικόνα για το πώς ο καρκίνος του παγκρέατος θα μπορούσε κάποια μέρα να αναχαιτιστεί πριν σχηματιστεί.

Άτλας του ανθρώπινου σώματος

Περισσότεροι από 100.000 εθελοντές στη Βρετανία υποβλήθηκαν, διατηρώντας την ανωνυμία τους, σε πάνω από ένα δισεκατομμύριο λεπτομερείς σαρώσεις, δημιουργώντας μια άνευ προηγουμένου ψηφιακή «χαρτογράφηση» του ανθρώπινου σώματος. Το έργο, που αποτελεί μέρος της UK Biobank, μιας από τις πιο ολοκληρωμένες βάσεις δεδομένων υγείας στον κόσμο περιλαμβάνει μαγνητική τομογραφία, υπερήχους και άλλες λεπτομερείς σαρώσεις του εγκεφάλου, της καρδιάς, των οστών, των αρθρώσεων, του κορμού και των αιμοφόρων αγγείων.

Οι ερευνητές έλαβαν επίσης σωματικές μετρήσεις, δείγματα αίματος και γενετικό υλικό, μαζί με αξιολογήσεις του τρόπου ζωής και της περιβαλλοντικής έκθεσης. Το επόμενο βήμα είναι να επιστρέψουν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες συμμετέχοντες για πρόσθετες σαρώσεις, μετά από 7 χρόνια για να παράσχουν στοιχεία για το πώς αλλάζει το σώμα με την πάροδο του χρόνου.

Η βιοτράπεζα έχει ήδη τροφοδοτήσει χιλιάδες επιστημονικές μελέτες. Σε ένα παράδειγμα, οι επιστήμονες έμαθαν από περισσότερες από 40.000 σαρώσεις ότι όταν η καρδιά εμφανίζει σημάδια νόσησης, συχνά εμφανίζει το ίδιο και ο εγκέφαλος, γεγονός που υποδηλώνει ότι η προστασία της καρδιαγγειακής υγείας θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου άνοιας.