Η υγεία των τραυματιών από το ατύχημα στο Καστελόριζο δεν διατρέχει κίνδυνο.

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα το μεσημέρι της Δευτέρας, 16/03, όταν περιπολικό σκάφος της Frontex βυθίστηκε στο Καστελόριζο μετά από πρόσκρουση σε ξέρα.

Στο περιπολικό σκάφος, με σημαία Εσθονίας επέβαιναν 5 άτομα, εκ των οποίων τα τέσσερα τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται η πρέσβης της Εσθονίας στη χώρα μας, Karin Rannu, και ένα στέλεχος του Λιμενικού που αποτελούσε σύνδεσμο των ελληνικών Αρχών με την Frontex.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό του Λιμενικού και από ιδιωτικό καταμαράν και μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Καστελόριζου και στη συνέχεια διακομίσθηκαν με ελικόπτερο Super Puma στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Από το περιστατικό δύο Εσθονοί νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα εκτός κινδύνου, ενώ το στέλεχος του Λιμενικού φέρει τραύμα στο μάτι. Η πρέσβης της Εσθονίας υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις.

Η ανακοίνωση του Λ.Σ-ΕΛΑΚΤ

«Σήμερα, απογευματινές ώρες (περίπου 16:30), σημειώθηκε ανατροπή και βύθιση σκάφους της δύναμης FRONTEX κατά την έξοδο του από τον λιμένα Μεγίστης.

Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά πέντε (05) άτομα: η Πρέσβειρα της Εσθονίας στην Ελλάδα, τρία (03) μέλη του πληρώματος (εσθονικής υπηκοότητας), καθώς και ένα (01) στέλεχος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως σύνδεσμος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ΠΛΣ του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος (καταμαράν), τα οποία προέβησαν στην επιτυχή περισυλλογή των πέντε επιβαινόντων. Όλοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μεγίστης για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στη συνέχεια, τέσσερις εκ των επιβαινόντων διακομίστηκαν με ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Συγκεκριμένα:

Δύο (02) Εσθονοί υπήκοοι παραμένουν νοσηλευόμενοι, με σοβαρά τραύματα αλλά εκτός κινδύνου.

Το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έφερε τραυματισμό στο μάτι.

Η Πρέσβειρα της Εσθονίας υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις.

Για το περιστατικό και τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα η ανατροπή, διενεργείται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή της Μεγίστης».