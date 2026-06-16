Η πολλαπλή παγίδευση και οι παραλείψεις Γεωργιάδη συνιστούν «πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία», τονίζει ο Ζαχαρίας Κεσσές.

Άστοχη και προκλητική χαρακτηρίζει ο Ζαχαρίας Κεσσές την τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη αναφορικά με την πιθανή καταδίκη της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των email των αποδήμων, λίγο πριν από τις Ευρωεκλογές του 2024.

Στη δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, η εισαγγελέας της έδρας, Αιμιλία - Σοφία Μέρη, πρότεινε σήμερα την καταδίκη της Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και των άλλων τριών κατηγορουμένων, τονίζοντας μεταξύ άλλων στην αγόρευσή της πως «γνώριζαν πολύ καλά τι έκαναν».

Μέσω των social media, ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε «αδιανόητη» την ιδέα της ποινικής καταδίκης ενός πολιτικού «για μια τέτοια αμέλεια», συμπληρώνοντας ότι «δεν έχει συμβεί πουθενά στην Ευρώπη». Αυτό, ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας, «δεν αφορά» στην Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου «αλλά στην ίδια τη Δημοκρατία».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2066891351254241493}

Ο Ζαχαρίας Κεσσές σχολίασε αυτή την τοποθέτηση του υπουργού με μακροσκελή ανάρτηση, στην οποία αρχικά αναφέρθηκε αναλυτικά στην παγίδευση του Άδωνι Γεωργιάδη με το Predator.

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«Μολονότι παραβιάστηκε βάναυσα η ιδιωτική σφαίρα του, τα προσωπικά δεδομένα του ίδιου και όσων των πλησίαζαν ή του μιλούσαν, αλλά κυρίως τα υπηρεσιακά απόρρητα που διαχειριζόταν, ο ίδιος επέλεξε να μην κάνει μήνυση κατά των θυτών, ούτε να παρασταθεί προς υποστήριξη κατηγορίας εναντίον τους. Δεν βρήκε το θάρρος ούτε καν δημόσια να αποδοκιμάσει όσους τον μετέτρεψαν σε κινητό κοριό», επεσήμανε ο δικηγόρος.

«Με αυτά τα δεδομένα, η σημερινή του τοποθέτηση ότι είναι ζήτημα Δημοκρατίας η πιθανή καταδίκη της κας. Ασημακοπούλου είναι άστοχη και προκλητική. Η δική του πολλαπλή παγίδευση και οι παραλείψεις του σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα είναι οι μόνες που συνιστούν πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία», τόνισε ο Ζαχαρίας Κεσσές.

Η ανάρτηση του Ζαχαρία Κεσσέ

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης παγιδεύτηκε με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, καθώς έλαβε τουλάχιστον 11 μηνύματα μέσα στο 2021. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το αν παγιδεύτηκε ή όχι, καθώς ο ίδιος έχει δημόσια δηλώσει ότι πατούσε όλα τα link.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τον έχει ενημερώσει αναλυτικά από τον Ιούλιο του 2023 για το ακριβές περιεχόμενο και των 11 μηνυμάτων.

Ο Α. Γεωργιάδης έπεσε θύμα ενός κατασκοπευτικού εργαλείου παρακολούθησης, που έδωσε σε τρίτους πλήρη και διαρκή πρόσβαση στην κινητή συσκευή του, ενώ τους έδωσε την δυνατότητα να κάνουν εξαγωγή των μυστικών κωδικών [passwords], αρχείων, φωτογραφιών, ιστορικού περιήγησης στο διαδίκτυο, επαφών καθώς επίσης και δεδομένων ταυτότητας. Παράλληλα μπόρεσαν να τραβήξουν στιγμιότυπα οθόνης, να καταγράφουν τις καταχωρήσεις του και να ενεργοποιούν το μικρόφωνο και την κάμερα της συσκευής του. Τέλος είχαν την δυνατότητα να παρακολουθούν οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιείται μέσω συσκευής ή κοντά σε αυτήν, όπως τις συνομιλίες που γίνονται μέσα σε ένα δωμάτιο.

Όλα αυτά έγιναν ενώ ο κ. Γεωργιάδης υπηρετούσε ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, χειριζόταν κρίσιμα χαρτοφυλάκια και απόρρητα ζητήματα και αλληλεπιδρούσε με όλα τα μέλη της Κυβέρνησης.

Μολονότι παραβιάστηκε βάναυσα η ιδιωτική σφαίρα του, τα προσωπικά δεδομένα του ίδιου και όσων των πλησίαζαν ή του μιλούσαν αλλά κυρίως τα υπηρεσιακά απόρρητα, που διαχειριζόταν, ο ίδιος επέλεξε να μην κάνει μήνυση κατά των θυτών ούτε να παρασταθεί προς υποστήριξη κατηγορίας εναντίον τους. Δεν βρήκε το θάρρος ούτε καν δημόσια να αποδοκιμάσει όσους τον μετέτρεψαν σε κινητό κοριό.

Με αυτά τα δεδομένα η σημερινή του τοποθέτηση ότι είναι ζήτημα Δημοκρατίας η πιθανή καταδίκη της κας. Ασημακοπούλου είναι άστοχη και προκλητική. Η δική του πολλαπλή παγίδευση και οι παραλείψεις του σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα είναι οι μόνες που συνιστούν πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία».

{https://x.com/ZacKesses/status/2066920698275041702}