Κεντρικό πυλώνα του έργου αποτελεί το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με Νεοπλασματικές Ασθένειες, το οποίο βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία από τις αρχές του 2025.

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στην Αθήνα, η Ημερίδα παρουσίασης του νέου Ολοκληρωμένου Ψηφιακού Συστήματος Φροντίδας Ογκολογικών και Αιματολογικών Ασθενών, που υλοποιείται από την ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ σε συνεργασία με την ένωση εταιρειών NOVA-NOVA ICT, ως ανάδοχο του έργου. Η εκδήλωση ανέδειξε τις δυνατότητες του νέου ψηφιακού οικοσυστήματος για την ογκολογική και αιματολογική φροντίδα στη χώρα, ενώ από πλευράς πολιτείας και επιστημονικής κοινότητας το παρών έδωσαν σημαντικοί εκπρόσωποι της πολιτείας και του χώρου της υγείας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του έργου για το δημόσιο σύστημα υγείας.

Την Ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε., κ. Ιωάννης Καραγιάννης, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε., κα. Νίκη Τσούμα και ο Διευθύνων Σύμβουλος της NOVA ICT, κ. Αλέξανδρος Μπρέγιαννης.

Κεντρικό πυλώνα του έργου αποτελεί το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με Νεοπλασματικές Ασθένειες, το οποίο βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία από τις αρχές του 2025. Το Μητρώο δημιουργήθηκε για να καλύψει μια διαχρονική ανάγκη του συστήματος υγείας για ενιαία, οργανωμένη και αξιόπιστη καταγραφή των ογκολογικών και αιματολογικών περιστατικών της χώρας. Μέχρι τις 5 Ιουνίου 2026 είχαν ήδη καταγραφεί 21.488 μοναδικοί ασθενείς.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του European Network of Cancer Registries (ENCR) και διασυνδέεται με το Ευρωπαϊκό Πληροφοριακό Σύστημα για τον Καρκίνο (ECIS), επιτρέποντας την αποστολή δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, υποστηρίζει την αυτόματη διαβίβαση δομημένων δεδομένων και παθολογοανατομικών αναφορών μέσω τυποποιημένου reporting και την αντιστοίχιση ασθενών με κλινικές μελέτες, ενισχύοντας την ποιότητα και την αξιοποίηση των δεδομένων στην κλινική πράξη, στη δημόσια υγεία και στην έρευνα.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε επίσης το νέο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ογκολογικών και αιματολογικών περιστατικών, το οποίο βασίζεται σε εγκεκριμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας. Μέσω του συστήματος, οι θεράποντες ιατροί αποκτούν πρόσβαση σε όλο το θεραπευτικό ιστορικό των ασθενών, δηλαδή εξετάσεις, παραπεμπτικά, θεραπευτικά σχήματα και τροποποιήσεις θεραπειών, διασφαλίζοντας τη συνέχεια στη φροντίδα και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των δομών υγείας.

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Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην υποστήριξη των Ογκολογικών Συμβουλίων και των Διεπιστημονικών Ομάδων, μέσω εργαλείων συνεργασίας, τηλεδιασκέψεων και προβολής απεικονιστικών εξετάσεων και κλινικών εικόνων. Παρουσιάστηκαν ακόμη δυνατότητες προηγμένης επεξεργασίας ιατρικών εικόνων και αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση ογκολογικών δεδομένων και την υποστήριξη της κλινικής έρευνας, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Στο πλαίσιο του έργου παρουσιάστηκε και η mobile εφαρμογή ασθενών, μέσω της οποίας οι ασθενείς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο θεραπευτικό τους πλάνο, στα αποτελέσματα εξετάσεων και στα ιατρικά τους ραντεβού, καθώς και να επικοινωνούν απομακρυσμένα με τον θεράποντα ιατρό τους. Η εφαρμογή δίνει επίσης τη δυνατότητα καταγραφής συμπτωμάτων και παρενεργειών σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη συνεχή παρακολούθηση της πορείας των ασθενών και συμβάλλοντας στην πιο άμεση και αποτελεσματική διαχείριση της θεραπείας τους.

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών και Αιματολογικών Ασθενών αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασματικών Ασθενειών και τα νέα ψηφιακά εργαλεία, ενισχύουμε τη συνέχεια της φροντίδας, βελτιώνουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αποκτούμε αξιόπιστα δεδομένα για τον σχεδιασμό αποτελεσματικότερων πολιτικών υγείας. Παράλληλα, δίνουμε στους ίδιους τους ασθενείς τη δυνατότητα να έχουν άμεση πρόσβαση στο θεραπευτικό τους πλάνο και στις ιατρικές τους πληροφορίες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας, με στόχο ένα πιο σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανθρώπινο ΕΣΥ».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέφερε: «Για έναν άνθρωπο που δίνει καθημερινά μάχη με τον καρκίνο ή μια σοβαρή αιματολογική νόσο, κάθε καθυστέρηση και κάθε περιττή μετακίνηση είναι πολύτιμος χρόνος που χάνεται. Στόχος μας είναι να αξιοποιούμε την τεχνολογία για να αφαιρούμε εμπόδια και να κάνουμε τη διαδρομή του ασθενούς πιο αποτελεσματική. Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών και Αιματολογικών Ασθενών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Με το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασματικών Ασθενειών, στο οποίο έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 21.000 ασθενείς, αποκτούμε για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα μας βοηθήσει να σχεδιάζουμε καλύτερες πολιτικές υγείας. Το στοίχημά μας άλλωστε είναι ακριβώς αυτό: να επενδύουμε σε λύσεις που δίνουν πραγματική αξία στον πολίτη, γιατί πιστεύουμε ότι η επόμενη ημέρα της υγείας είναι ψηφιακή, αλλά πάνω απ’ όλα ανθρώπινη. Μία δημόσια υγεία που αξιοποιεί την καινοτομία για να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερες αποφάσεις και καλύτερη ποιότητα ζωής σε κάθε ασθενή».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε., κ. Ιωάννης Καραγιάννης, υπογράμμισε: «Το νέο Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών και Αιματολογικών Ασθενών αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο, διασυνδεδεμένο και ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας. Μέσα από το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασματικών Ασθενειών και το νέο ψηφιακό οικοσύστημα ογκολογικής φροντίδας, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών υγείας, αξιοποίηση αξιόπιστων δεδομένων και παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Στην ΗΔΥΚΑ επενδύουμε συστηματικά σε ψηφιακές υποδομές που ενισχύουν τη διαφάνεια, την αξιοπιστία της πληροφορίας και τη συνέχεια της φροντίδας, με επίκεντρο πάντα τον ασθενή».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε., κα. Νίκη Τσούμα, σημείωσε: «Το έργο αυτό ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες και καινοτόμες λειτουργίες που υποστηρίζουν ουσιαστικά το έργο των επαγγελματιών υγείας και βελτιώνουν την εμπειρία των ασθενών. Από την καταγραφή και παρακολούθηση των περιστατικών έως τη συνεργασία των επαγγελματιών υγείας και τη νέα εφαρμογή ασθενών, δημιουργούμε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον που υποστηρίζει τη συνέχεια της φροντίδας και διευκολύνει την καθημερινή λειτουργία των δομών υγείας. Στόχος μας είναι η τεχνολογία να λειτουργεί ως εργαλείο που απλοποιεί διαδικασίες και προσφέρει πραγματική αξία στην καθημερινότητα ασθενών και επαγγελματιών υγείας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της NOVA ICT, κ. Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, τόνισε: «Πρόκειται για ένα έργο-τομή για την ογκολογική φροντίδα στη χώρα μας. Ένα εμβληματικό έργο υγείας που αξιοποιεί τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας και της καινοτομίας, με στόχο να προσφέρει ουσιαστικό όφελος στους ασθενείς. Μέσα από το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών, την ψηφιοποίηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, τις νέες ψηφιακές εφαρμογές για τους ασθενείς και τα σύγχρονα εργαλεία που τίθενται στη διάθεση των επαγγελματιών υγείας, θέτουμε τα θεμέλια για μια πιο αποτελεσματική, καλύτερα συντονισμένη και υψηλότερης ποιότητας ογκολογική φροντίδα, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του».

Όπως αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών της ημερίδας, το νέο ψηφιακό οικοσύστημα δεν αποτελεί μόνο ένα έργο τεχνολογικής αναβάθμισης, αλλά μια συνολική μεταρρύθμιση στον τρόπο οργάνωσης της ογκολογικής και αιματολογικής φροντίδας στη χώρα. Μέσα από τη συνεργασία της πολιτείας, της ιατρικής κοινότητας και των επαγγελματιών υγείας, το έργο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο ποιοτικές, συντονισμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες υγείας προς όφελος των ασθενών.