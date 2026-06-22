Στις 29 Ιουνίου η νέα Πανσέληνος θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό. Που οφείλει το ιδιαίτερο όνομά της;

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φεγγάρια του χρόνου θα κάνει την εμφάνισή του στον νυχτερινό ουρανό περί τα τέλη του Ιουνίου. Η Πανσέληνος του μήνα, ευρέως γνωστή και ως το «Φεγγάρι της φράουλας», θα κορυφωθεί το βράδυ της 29ης Ιουνίου 2026 και θεωρείται η πρώτη Πανσέληνος του καλοκαιριού και η τελευταία της άνοιξης.

Το φως της θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στους ρομαντικούς και όσους αγαπούν να παρατηρούν τα αστέρια.

Παρά το «παραπλανητικό» της όνομα, το φεγγάρι δεν αποκτά κοκκινωπό χρώμα, αντίστοιχο της φράουλας. Σύμφωνα με το Old Farmer's Almanac, η ονομασία του προέρχεται από τις φυλές Algonquin, Ojibwe, Dakota και Lakota της Βόρειας Αμερικής, οι οποίες χρησιμοποιούσαν τις φάσεις της Σελήνης ως ένα φυσικό ημερολόγιο για να παρακολουθήσουν την αλλαγή των εποχών και το πέρασμα του χρόνου.

Ο έκτος μήνας του έτους, είναι η περίοδος κατά την οποία ι άγριες φράουλες ωριμάζουν και έτσι, η Πανσέληνος του Ιουνίου συνδέθηκε με τη συγκομιδή τους αποκτώντας την ονομασία «Φεγγάρι της Φράουλας».

Τι άλλες ονομασίες υπάρχουν για την Πανσέληνο του Ιουνίου;

Όπως κάθε άλλη Πανσέληνος, έτσι και αυτή, δεν είναι γνωστή μόνο με μία ονομασία. Αντίθετα, το όνομά της προσαρμόζεται και προκύπτει σύμφωνα με τις παραδόσεις του κάθε τόπου.

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Στην Ευρώπη για παράδειγμα, είναι ευρέως γνωστή ως το «Φεγγάρι του Ρόδου», καθώς συμπίπτει με την περίοδο που τα τριαντάφυλλα ανθίζουν.

Unslpash/ Adi Ulici

Σε άλλες περιοχές, είναι γνωστή ως το «Φεγγάρι του Μελιού», ένα όνομα που συνδέεται άμεσα με την περισυλλογή και τη συγκομιδή του φυσικού γλυκαντικού.

Ανεξάρτητα λοιπόν από την ονομασία που έχει η συγκεκριμένη Πανσέληνος σε κάθε γωνιά του κόσμου, το «Φεγγάρι της Φράουλας», παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ρομαντικά στοιχεία του Ιουνίου καθώς έχει άμεση σύνδεση με το τέλος την άνοιξη και την αρχή του θέρους.