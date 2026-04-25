«Η Θεσσαλονίκη εμφανίζει μεγαλύτερη πιθανότητα αισθητής πτώσης της θερμοκρασίας, περίπου 70–80%», αναφέρει ο Θ. Κολυδάς.

Παρότι τις τελευταίες ημέρες ο καιρός δείχνει σημάδια βελτίωσης και ανοιξιάτικης σταθεροποίησης, νέα δεδομένα από μετεωρολογικές αναλύσεις επαναφέρουν το ενδεχόμενο αλλαγής του σκηνικού στις αρχές Μαΐου, με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά να επισημαίνει πως υπάρχει πιθανότητα εισβολής ψυχρών αέριων μαζών.

Όπως τονίζει ο ίδιος, ωστόσο, αυτή η «ψυχρή εισβολή» δε θα επηρεάσει όλη τη χώρα, αλλά κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα, με αυξημένη πιθανότητα για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στη Θεσσαλονίκη. Αν και τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν τάση ψύχρας μετά την Πρωτομαγιά, η ένταση και η έκταση του φαινομένου παραμένουν ακόμη αβέβαιες.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1875359639792215}

Νωρίτερα σε άλλη ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς εξήγησε: «Η Θεσσαλονίκη εμφανίζει μεγαλύτερη πιθανότητα αισθητής πτώσης της θερμοκρασίας, περίπου 70–80%», με την ανάρτηση να καταλήγει: «προκύπτει πτώση της θερμοκρασίας μετά την Πρωτομαγιά, αλλά δεν έχει ακόμη κλειδώσει η ένταση, η διάρκεια και το πόσο νότια θα φτάσει η ψυχρή μάζα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο: «Όταν μιλάμε για ψυχρή εισβολή, αναφερόμαστε σε ψυχρές αέριες μάζες που προέρχονται από πολικές ή ηπειρωτικές περιοχές. Ο αέρας αυτός είναι πυκνότερος και βαρύτερος, με αποτέλεσμα να κινείται πιο επιθετικά και να «γλιστρά» προς τα νότια ή χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη. Συχνά συνοδεύεται από ψυχρά μέτωπα, έντονους ανέμους και απότομη πτώση της θερμοκρασίας. Η αλλαγή είναι γρήγορη και αισθητή — γι’ αυτό λέμε ότι το κρύο “εισβάλλει”.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι στις αρχές Μαΐου υπάρχει υπαρκτή πιθανότητα ψυχρής μεταφοράς προς την Ελλάδα, με πιο έντονο σήμα για τη βόρεια χώρα.

Από την ανάλυση των ensemble μετεωγραμμάτων του ECMWF και του GFS προκύπτει ότι η Θεσσαλονίκη εμφανίζει μεγαλύτερη πιθανότητα αισθητής πτώσης της θερμοκρασίας, περίπου 70–80%, ενώ στην Αθήνα η τάση είναι πιο οριακή, με πιθανότητα 55–65% και μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Τα 50+1 μέλη του ECMWF δεν δείχνουν ακόμη απόλυτη συμφωνία, ωστόσο αρκετά υποστηρίζουν κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών προς τα Βαλκάνια.

Συνεπώς, υπάρχει σαφής τάση πτώσης της θερμοκρασίας μετά την Πρωτομαγιά, αλλά δεν έχει ακόμη κλειδώσει η ένταση, η διάρκεια και το πόσο νότια θα φτάσει η ψυχρή μάζα»

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid023z69ASivU2WtgNFrNmvVsuk5vttsr2s5yPekEJ7z6i7o8CNR92jz3TbrZB7frubPl&id=760859466}