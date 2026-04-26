Εθελόντρια της εκδήλωσης αποκάλυψε ότι ο ύποπτος φέρεται να συναρμολόγησε ένα «μακρύ όπλο» σε χώρο χωρίς επαρκή επιτήρηση, λίγο πριν ανοίξει πυρ. Πάντως, μέσω της πλατφόρμας του, της Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τη δουλειά των υπηρεσιών ασφαλείας.

Φουντώνουν τα ερωτήματα για τα μέλη της ασφάλειας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην Ουάσιγκτον, στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Εθελόντρια της εκδήλωσης αποκάλυψε ότι ο ύποπτος φέρεται να συναρμολόγησε ένα «μακρύ όπλο» σε χώρο χωρίς επαρκή επιτήρηση, λίγο πριν ανοίξει πυρ.

Η Helen Mabus, σύμφωνα με τους New York Post, ανέφερε ότι ο άνδρας βρισκόταν σε έναν πρόχειρο χώρο κοντά στην είσοδο, όπου φυλάσσονταν καρότσια μπαρ και - όπως είπε - δεν υπήρχε ασφάλεια εκείνη τη στιγμή.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο ύποπτος φέρεται να έβγαλε το όπλο από μια τσάντα και να το χειρίστηκε μέσα στον χώρο, εν μέρει εκτός οπτικού πεδίου της ασφάλειας. Περιέγραψε το όπλο ως «μακρύ» και διαφορετικό από τα συνηθισμένα.

Λίγο αργότερα, ο άνδρας κινήθηκε ξαφνικά προς τον κεντρικό χώρο της εκδήλωσης, όπου βρίσκονταν εκατοντάδες καλεσμένοι. Η ίδια ανέφερε ότι ο δράστης άρχισε να πυροβολεί προς διάφορες κατευθύνσεις, προκαλώντας χάος. Εκτίμησε ότι ακούστηκαν τουλάχιστον δέκα πυροβολισμοί.

Οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να τρέχουν και να φωνάζουν, ενώ πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και άλλοι ένστολοι έσπευσαν άμεσα προς το σημείο για να αντιμετωπίσουν την απειλή.

Η Mabus δήλωσε ότι τράπηκε σε φυγή προς την αντίθετη κατεύθυνση και δεν είδε τη σύλληψη του δράστη. Τόνισε ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε μόλις λίγα μέτρα από τη διαδρομή που οδηγεί στην αίθουσα του χορού, όπου είχαν συγκεντρωθεί προσωπικότητες υψηλού προφίλ.

Η Secret Service ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος ήταν οπλισμένος με καραμπίνα και συνελήφθη αφού άνοιξε πυρ εναντίον πράκτορα της Secret Service στο ξενοδοχείο Hilton της Ουάσινγκτον, έξω από την αίθουσα της εκδήλωσης στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς καθώς και υπουργοί της κυβέρνησης.

Σε βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου, φαίνεται ο Τραμπ καθισμένος στο τιμητικό τραπέζι μαζί, μεταξύ άλλων, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και την εκπρόσωπό του Καρολάιν Λέβιτ, καθώς και δημοσιογράφους, ενώ ακούγονται κρότοι που αρχικά δεν προκαλούν καμιά αντίδραση.

Μόνο μερικά δευτερόλεπτα αργότερα οι συνδαιτυμόνες φαίνονται να συνειδητοποιούν πως υπάρχει περιστατικό, με την αγωνία να διαγράφεται εμφανώς στο πρόσωπο της Μελάνια Τραμπ.

Βαριά οπλισμένοι πράκτορες της ασφάλειας επεμβαίνουν τότε πολύ γρήγορα και απομακρύνουν τον πρόεδρο προς το αριστερό μέρος της εξέδρας. Η ατμοσφαιρική μουσική σταματά και άλλοι πράκτορες περνούν πάνω από το τραπέζι και φαίνονται να σημαδεύουν με τα όπλα τους το κοινό.

Πάντως, μέσω της πλατφόρμας του, της Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τη δουλειά των υπηρεσιών ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι μπροστά από το ξενοδοχείο αυτό, ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν είχε τραυματισθεί το 1981 από σφαίρα σε μια απόπειρα δολοφονίας.

Ποιος είναι ο δράστης των πυροβολισμών

Ο ύποπτος που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ταυτοποιήθηκε από έναν αξιωματούχο των δυνάμεων επιβολής του νόμου ως ο Κόουλ Τόμας Άλεν, ένας άνδρας από την περιοχή του Λος Άντζελες ο οποίος, όπως φαίνεται σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, είναι ένας απόφοιτος του Caltech ο οποίος εργάζεται ως δάσκαλος μερικής απασχόλησης και δημιουργός ηλεκτρονικών παιγνιδιών.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Άλεν, ηλικίας περίπου 31 ετών, είναι κάτοικος του Τόρανς, μιας παραλιακής πόλης της Καλιφόρνια στην περιφέρεια του Σάουθ Μπέι που βρίσκεται κοντά στο Λος Άντζελες και συνορεύει με την περιφέρεια Σάντα Μόνικα Μπέι.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι οι ερευνητές πιστεύουν πως ο ύποπτος ήταν φιλοξενούμενος στο ξενοδοχείο Hilton της Ουάσινγκτον, όπου πραγματοποιούνταν το ετήσιο δείπνο, πρόσθεσε όμως ότι δεν έχει διευκρινισθεί το κίνητρό του.

Αναρτήσεις στο Facebook που φαίνεται ότι σχετίζονται με τον Κόουλ Τόμας Άλεν, δείχνουν ότι το Δεκέμβριο 2024 είχε αναγορευθεί «Δάσκαλος του Μήνα» από το γραφείο στο Τόρανς της C2 Education, μιας ιδιωτικής υπηρεσίας προετοιμασίας μαθητών για το πανεπιστήμιο που λειτουργεί σε όλες τις ΗΠΑ.

Ένα προφίλ στο LinkedIn με το όνομα του υπόπτου τον περιγράφει ως «πτυχιούχο μηχανολόγο και επιστήμονα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εμπειρικό ανεξάρτητο δημιουργό ηλεκτρονικών παιγνιδιών, εκ γενετής δάσκαλο».

Το 2017 έλαβε έναν προπτυχιακό τίτλο σπουδών (bachelor) στη μηχανολογία από το California Institute of Technology (Caltech) και το 2025 πτυχίο στην επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (California State University) στο Ντομίνγκες Χιλς, σύμφωνα με το προφίλ. Το Caltech αναφέρει σε δήλωση που εξέδωσε ότι ένα πρόσωπο με αυτό το όνομα αποφοίτησε το 2017.

Σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία, στο προφίλ φαίνεται ότι έχει εργασθεί τα αρκετά τελευταία χρόνια ως δάσκαλος μερικής απασχόλησης για τη C2 Education και ως αυτοαπασχολούμενος δημιουργός ηλεκτρονικών παιγνιδιών. Είχε προηγουμένως εργασθεί ως μηχανολόγος για μια εταιρεία με την ονομασία IJK Controls στη Νότια Πασαντίνα και για ένα χρόνο πριν απ' αυτό ως μέλος του διδακτικού προσωπικού στο Caltech.

Στο προφίλ περιλαμβάνεται επίσης άρθρο τοπικής εφημερίδας «για ένα διαγωνισμό ρομποτικής που κέρδισε η ομάδα μου» το 2016 στο Caltech.

Κάτω από τη ρουμπρίκα «Σκοποί που υποστηρίζω» στο προφίλ του, αναφέρει μόνο «Επιστήμη και Τεχνολογία».