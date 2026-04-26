Ο Wolf Blitzer βρισκόταν μόλις λίγα μέτρα μακριά από τον ένοπλο.

Ο άνδρας που άνοιξε πυρ έξω από την αίθουσα όπου παρετίθετο το δείπνο της Ένωσης των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCD), στο οποίο παρευρισκόταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του ότι ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το CBS News επικαλούμενο δύο πηγές.

Ο Wolf Blitzer, δημοσιογράφος του CNN, βρισκόταν μόλις λίγα μέτρα μακριά από τον ένοπλο όταν έπεσαν πυροβολισμοί έξω από την κύρια αίθουσα χορού στο δείπνο. Ο Blizter μόλις είχε φύγει από την ανδρική τουαλέτα σε έναν επάνω όροφο έξω από την αίθουσα χορού στο Washington Hilton όταν είδε έναν άνδρα με «ένα πολύ, πολύ σοβαρό όπλο».

«Ξαφνικά άκουσα αυτούς τους δυνατούς, πολύ δυνατούς, πολύ τρομακτικούς πυροβολισμούς ακριβώς κοντά μου. Το επόμενο πράγμα που συνειδητοποίησα ήταν ότι ένας αστυνομικός με έριξε στο έδαφος και ήταν πάνω μου», είπε ο Blitzer. Οι αστυνομικοί τον πήραν πίσω στην ανδρική τουαλέτα όπου περίπου 15 άλλοι άνδρες είχαν επίσης βρει καταφύγιο.

Ο βετεράνος παρουσιαστής του CNN είπε ότι ο ένοπλος ήταν μόλις «λίγα μέτρα μακριά» από αυτόν όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί. «Δεν είχα ιδέα, καθώς άκουγα τους πυροβολισμούς, ποιον στόχευε αυτός ο δράστης ή αν απλώς προσπαθούσε να τρομάξει τους πάντες», είπε ο Blitzer. «Και, φυσικά, το πρώτο πράγμα που πέρασε από το μυαλό μου ήταν αν θα με πυροβολούσε».

«Ήταν μια τρομερή, πολύ τρομακτική στιγμή για μένα. Είδα τον ένοπλο στο έδαφος αφού άρχισε να πυροβολεί. Οι αστυνομικοί τον έριξαν στο έδαφος, αλλά συνέχιζε να πυροβολεί. Και μπορούσα να ακούσω τους πυροβολισμούς», πρόσθεσε ο Blitzer, συμπληρώνοντας ότι υπήρχαν πολλοί αστυνομικοί εκεί.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από την αίθουσα χορού σε έναν επάνω όροφο κοντά στην περιοχή ελέγχου ασφαλείας του λόμπι, όπου βρίσκονται οι τουαλέτες.

Ένας αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών πυροβολήθηκε κατά το περιστατικό, δήλωσαν τρεις πηγές στο CNN. Η σφαίρα χτύπησε τον προστατευτικό εξοπλισμό του αξιωματικού και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο.

Ο Τραμπ και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου του, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς, βρίσκονταν στην εκδήλωση που λάμβανε χώρα στην αίθουσα χορού εκείνη την ώρα και απομακρύνθηκαν γρήγορα από τον χώρο.

«Μια αρκετά καλή βραδιά στην Ουάσιγκτον. Η Μυστική Υπηρεσία και οι Αρχές επιβολής του Νόμου έκαναν φανταστική δουλειά. Ενήργησαν γρήγορα και γενναία. Ο δράστης συνελήφθη», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ενώ αρχικά έλεγε ότι ήλπιζε η εκδήλωση να συνεχιστεί, ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο κατόπιν αιτήματος των Αρχών επιβολής του Νόμου, δηλώνοντας ότι το Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου θα επαναπρογραμματιστεί.

Πηγή CNN