Ενώπιον της δικαιοσύνης, αύριο ο δράστης.

Ο δράστης των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου θα οδηγηθεί αύριο, Δευτέρα, ενώπιον της δικαιοσύνης, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σε βάρος του θα απαγγελθούν δύο κατηγορίες: η πρώτη για χρήση πυροβόλου όπλου σε βίαιο έγκλημα και η δεύτερη για την επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα με επικίνδυνο όπλο, διευκρίνισε η εισαγγελέας της αμερικανικής πρωτεύουσας Τζανίν Πίρο.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι ο ύποπτος ο οποίος συνελήφθη έπειτα από πυρά, έξω από τον χώρο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το ετήσιο δείπνο της ένωσης ανταποκριτών Λευκού Οίκου, ήταν «δυνάμει δολοφόνος».

«Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η Δημοκρατία μας υφίσταται επίθεση από δυνητικό δολοφόνο που επιδιώκει να σκοτώσει», τόνισε ο κ. Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην προεδρία, περίπου δυο ώρες μετά το συμβάν.

Το ξενοδοχείο Hilton της Ουάσιγκτον, όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, δεν είναι «ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο», σχολίασε εξάλλου επιτιμητικά ο μεγιστάνας. Αναγνώρισε πάντως ότι η δύναμη που είχε αναπτυχθεί για την ασφάλεια των υψηλών προσώπων στο ξενοδοχείο το έκανε «πολύ ασφαλές».

Ο νυν πρόεδρος Τραμπ εκτίμησε πως ο ύποπτος είναι «μοναχικός λύκος». Ο ύποπτος αναχαιτίστηκε από πράκτορες που φρουρούσαν τον χώρο προτού πλησιάσει καν την αίθουσα όπου βρίσκονταν οι υψηλοί προσκεκλημένοι της WHCA.

Μπροστά στο ξενοδοχείο αυτό είχε τραυματιστεί από σφαίρα ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν το 1981, σε απόπειρα δολοφονίας του.

H μαρτυρία σοκ

Εθελόντρια της εκδήλωσης αποκάλυψε ότι ο ύποπτος φέρεται να συναρμολόγησε ένα «μακρύ όπλο» σε χώρο χωρίς επαρκή επιτήρηση, λίγο πριν ανοίξει πυρ.

Η Helen Mabus, σύμφωνα με τους New York Post, ανέφερε ότι ο άνδρας βρισκόταν σε έναν πρόχειρο χώρο κοντά στην είσοδο, όπου φυλάσσονταν καρότσια μπαρ και - όπως είπε - δεν υπήρχε ασφάλεια εκείνη τη στιγμή.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο ύποπτος φέρεται να έβγαλε το όπλο από μια τσάντα και να το χειρίστηκε μέσα στον χώρο, εν μέρει εκτός οπτικού πεδίου της ασφάλειας. Περιέγραψε το όπλο ως «μακρύ» και διαφορετικό από τα συνηθισμένα.

Λίγο αργότερα, ο άνδρας κινήθηκε ξαφνικά προς τον κεντρικό χώρο της εκδήλωσης, όπου βρίσκονταν εκατοντάδες καλεσμένοι. Η ίδια ανέφερε ότι ο δράστης άρχισε να πυροβολεί προς διάφορες κατευθύνσεις, προκαλώντας χάος. Εκτίμησε ότι ακούστηκαν τουλάχιστον δέκα πυροβολισμοί.

Οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να τρέχουν και να φωνάζουν, ενώ πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και άλλοι ένστολοι έσπευσαν άμεσα προς το σημείο για να αντιμετωπίσουν την απειλή.

Η Mabus δήλωσε ότι τράπηκε σε φυγή προς την αντίθετη κατεύθυνση και δεν είδε τη σύλληψη του δράστη. Τόνισε ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε μόλις λίγα μέτρα από τη διαδρομή που οδηγεί στην αίθουσα του χορού, όπου είχαν συγκεντρωθεί προσωπικότητες υψηλού προφίλ.

Η μαρτυρία της γυναίκας:

Πηγή nypost.com