Δείτε όλα όσα δήλωσε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Μαρούσι Chery, Δήμος Στασινόπουλος, μετά την παραμονή της ομάδας στη Stoiximan GBL.

Έπειτα από μία σεζόν που πέρασε τα πάνδεινα, το ένστικτο επιβίωσης του Αμαρουσίου Chery λειτούργησε στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν. Το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου κατάφερε να κερδίσει με αίμα και ιδρώτα την παραμονή του στη Stoiximan GBL.

Λίγο μετά την επισημοποίηση των χαρμόσυνων αυτών νέων, ο Έλληνας τεχνικός, με δάκρυα στα μάτια, προέβη σε μία κατάθεση ψυχής στη δημόσια τηλεόραση. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ισχυρός άνδρας του Αμαρουσίου, Δήμος Στασινόπουλος, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για δικαιοσύνη και κάθαρση στο ελληνικό μπάσκετ:

«Στο Μαρούσι Chery δεν πανηγυρίζουμε την παραμονή στη Stoiximan GBL διότι οι στόχοι μας είναι πάντα υψηλότεροι. Πανηγυρίζουμε όμως που τους χαλάσαμε τα βρώμικα σχέδια! Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες και τους προπονητές μας που δεν το έβαλαν κάτω, κόντρα σε όλους και σε όλα και τα κατάφεραν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο του Αμαρουσίου που ήταν δίπλα στην ομάδα κατά τη διάρκεια όλης της αγωνιστικής περιόδου και μας έδωσε δύναμη να συνεχίσουμε. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον μάγκα προπονητή μας Ηλία Παπαθεοδώρου που μαζί του θα χτίσουμε την ομάδα μας για τη νέα σεζόν!

Ο μεγάλος αγώνας μόλις ξεκίνησε για εμάς: Δικαιοσύνη και κάθαρση στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ που ορισμένοι ζουν στην αυταπάτη ότι είναι «μαγαζί» τους, δρώντας ανεξέλεγκτα. Καλώ τους ιδιοκτήτες και τους φιλάθλους του Πανιωνίου που, σήμερα, είναι απογοητευμένοι, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν, όλη τη χρονιά, όπως, επίσης, και όλων των ομάδων να… ξεβρωμίσουμε όλοι μαζί το ελληνικό μπάσκετ. Ζήτω το ελληνικό μπάσκετ. Καλό καλοκαίρι!»