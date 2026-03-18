Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο συμμετείχε σε επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ είχε λάβει μέρος και στην επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Η πυρκαγιά στο USS Gerald R. Ford, η οποία τραυμάτισε ναύτες και κατέστρεψε 100 κλίνες, είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά προβλημάτων που ταλαιπωρούν το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης αποστολής που φαίνεται να έχει πλήξει το ηθικό του πληρώματος.

Έπειτα από σχεδόν εννέα μήνες στη θάλασσα και ενώ βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα για να υποστηρίξει τον πόλεμο κατά του Ιράν, το αεροπλανοφόρο αναμένεται να κατευθυνθεί προς την Κρήτη για επισκευές.

Η διάρκεια της αποστολής έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ηθικό των ναυτών και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πλοίου. Αξιωματούχοι που μίλησαν στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας δεν διευκρίνισαν πόσο θα παραμείνει στην Κρήτη το πλοίο αξίας 13 δισ. δολαρίων.

Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι σχεδόν 200 ναύτες έλαβαν ιατρική φροντίδα έπειτα από εισπνοή καπνού, όταν ξέσπασε φωτιά στον κύριο χώρο πλυντηρίων του πλοίου. Η πυρκαγιά χρειάστηκε ώρες για να τεθεί υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τους New York Times, περισσότεροι από 600 ναύτες και μέλη του πληρώματος έχασαν τα κρεβάτια τους και έκτοτε κοιμούνται στο πάτωμα ή σε τραπέζια.

Προβλήματα και στις τουαλέτες του πλοίου

Το πλοίο, με πλήρωμα άνω των 4.000 ναυτών, φέρεται επίσης να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με το σύστημα τουαλετών, με συνέπεια να σχηματίζονται... ουρές.

Το πρόβλημα δεν είναι νέο. Εκθεση του 2020 από το Government Accountability Office των ΗΠΑ ανέφερε ότι το σύστημα αποχέτευσης παρουσίαζε «απρόβλεπτα και συχνά φραξίματα» και απαιτεί τακτικό καθαρισμό με οξύ, με κόστος περίπου 400.000 δολάρια κάθε φορά.

Το Πολεμικό Ναυτικό αναγνώρισε τα προβλήματα τον περασμένο μήνα, αλλά υποστήριξε ότι «τα περιστατικά αντιμετωπίζονται άμεσα από εκπαιδευμένο προσωπικό, με ελάχιστο χρόνο διακοπής της λειτουργίας».

Ο γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, επέκρινε έντονα την παρατεταμένη αποστολή του πλοίου: «Το Ford και το πλήρωμά του έχουν φτάσει στα όριά τους μετά από σχεδόν έναν χρόνο στη θάλασσα και πληρώνουν το τίμημα για τις απερίσκεπτες στρατιωτικές αποφάσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε.

Προς αντικατάσταση

Η αποχώρηση του Ford θα δημιουργούσε σημαντικό κενό στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, όπου τα δεκάδες αεροσκάφη που μεταφέρει έχουν συμμετάσχει σε επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους New York Times, αναμένεται να αντικατασταθεί από άλλο αεροπλανοφόρο, το USS George H.W. Bush, το οποίο προετοιμάζεται να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε περισσότερους από 7.000 στόχους από την έναρξη των επιχειρήσεων κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ford μεταφέρει περισσότερα από 75 στρατιωτικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων F-18 Super Hornets, και διαθέτει προηγμένο σύστημα ραντάρ για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας και της ναυσιπλοΐας.

Πριν από την ανάπτυξή του στη Μέση Ανατολή, το αεροπλανοφόρο συμμετείχε σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην Καραϊβική, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις σε ύποπτα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών, ανέκοψαν δεξαμενόπλοια υπό κυρώσεις και συνέλαβαν τον ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Με πληροφορίες από Guardian