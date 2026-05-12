Είναι πιθανό να δούμε περισσότερα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες, τόνισε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Δεν υπάρχει «καμία ένδειξη» για ευρύτερη έξαρση του χανταϊού μετά την απομάκρυνση των τελευταίων επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο όπου εντοπίστηκαν κρούσματα, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ωστόσο, ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους προειδοποίησε ότι «η κατάσταση μπορεί να αλλάξει» και πως ενδέχεται να εμφανιστούν περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού.

Το πλοίο "MV Hondius" απέπλευσε από την Τενερίφη τη Δευτέρα και κατευθύνεται προς το λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία. Δύο πτήσεις με τους τελευταίουτς 28 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου προσγειώθηκαν την Τρίτη στο Αϊντχόβεν.

Τρεις άνθρωποι έχουν πεθάνει μετά το ταξίδι με το MV Hondius. Ένας Αμερικανός και μία Γαλλίδα που είχαν επιστρέψει νωρίτερα στις χώρες τους βρέθηκαν θετικοί. Συνολικά έχουν επιβεβαιωθεί επτά κρούσματα.

Δώδεκα εργαζόμενοι σε ολλανδικό νοσοκομείο βρίσκονται σε καραντίνα λόγω πιθανής έκθεσης στον ιό, αφού φρόντισαν έναν από τους επιβάτες που απομακρύνθηκαν από το πλοίο.

Το νοσοκομείο στην πόλη Ναϊμέχεν ανέφερε τη Δευτέρα ότι πρόκειται για προληπτικό μέτρο, καθώς οι εργαζόμενοι δεν ακολούθησαν αυστηρά πρωτόκολλα κατά τον χειρισμό δειγμάτων αίματος και ούρων του ασθενούς.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου σήμερα στη Μαδρίτη, ο Γκεμπρεγέσους δήλωσε: «Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι βλέπουμε την αρχή μιας μεγαλύτερης επιδημίας. Φυσικά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει και, δεδομένης της μεγάλης περιόδου επώασης του ιού, είναι πιθανό να δούμε περισσότερα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες».

Τόνισε επίσης ότι «η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει» όσον αφορά τον περιορισμό της έξαρσης που συνδέεται με το κρουαζιερόπλοιο.

Οι χανταϊοί μεταφέρονται συνήθως από τρωκτικά, όμως είναι δυνατή και η μετάδοση μεταξύ ανθρώπων όσον αφορά τον ιό τνω Άνδεων, από τον οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πιστεύει ότι προσβλήθηκαν κάποιοι επιβάτες του πλοίου.

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, έντονη κόπωση, μυϊκούς πόνους, κοιλιακό άλγος, εμετό, διάρροια και δύσπνοια.

Αξιωματούχοι του ΠΟΥ είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι χαμηλός.

Το πλοίο με ολλανδική σημαία αναμένεται να χρειαστεί έξι ημέρες για να φτάσει στο Ρότερνταμ και υπολογίζεται να καταπλεύσει το βράδυ της 17ης Μαΐου. Οι ακριβείς διαδικασίες κατά την άφιξη παραμένουν υπό συζήτηση, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία Oceanwide Expeditions, ωστόσο θα γίνει απολύμανση του πλοίου.

Οι τελευταίοι έξι επιβάτες - τέσσερις Αυστραλοί, ένας Βρετανός και ένας Νεοζηλανδός - καθώς και ορισμένα μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το πλοίο τη Δευτέρα.

Συνολικά, 122 επιβάτες και μέλη πληρώματος του MV Hondius έχουν επαναπατριστεί στην Ολλανδία και στις πατρίδες τους με πτήσεις που ναυλώθηκαν από κυβερνήσεις τις τελευταίες ημέρες.

Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, η Oceanwide Expeditions ανέφερε ότι 27 άτομα παρέμεναν στο πλοίο - 25 μέλη πληρώματος και δύο μέλη ιατρικού προσωπικού.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν 17 άτομα από τις Φιλιππίνες, τέσσερις από την Ολλανδία (συμπεριλαμβανομένων των δύο γιατρών), τέσσερις από την Ουκρανία, ένας από τη Ρωσία και ένας από την Πολωνία.

Με πληροφορίες από BBC