Αλλαγές στον τρόπο πρόσβασης στην Κάρτα Αναπηρίας και στη συνολική οργάνωση των αναπηρικών παροχών προωθεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με στόχο την άρση αποκλεισμών και την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών.

Σήμερα, η πρόσβαση στην Κάρτα Αναπηρίας περιορίζεται αποκλειστικά σε όσους είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο Αναπηρίας, αποκλείοντας χιλιάδες δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων.

Η έλλειψη ολοκληρωμένων δεδομένων στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας και η ανεπαρκής ενημέρωση των δικαιούχων αποτελούν αποτέλεσμα χρόνιων κυβερνητικών παραλείψεων και αποσπασματικών πολιτικών. Η σημερινή εξαγγελία για διεύρυνση της έκδοσης της Κάρτας Αναπηρίας σε όλους τους δικαιούχους επιδομάτων δεν αναιρεί το γεγονός ότι για χρόνια το κράτος αναπαρήγαγε αποκλεισμούς και γραφειοκρατικά εμπόδια εις βάρος των ατόμων με αναπηρία.

Με τις νέες αλλαγές, η Κάρτα Αναπηρίας θα μπορεί να εκδίδεται από όλους τους δικαιούχους του αναπηρικού επιδόματος, ακόμη και από όσους δεν έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Αναπηρίας, διευρύνοντας έτσι σημαντικά τον κύκλο των δικαιούχων.

Παράλληλα, με τις νέες διατάξεις στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας συστήνονται δύο νέα Μητρώα. Το πρώτο είναι το Μητρώο Δομών Αναπηρίας, στο οποίο θα καταγράφονται οι διαθέσιμες δομές ανά περιοχή, όπως ΚΔΗΦ, ΣΥΔ και ΚΕΠΑ, διευκολύνοντας την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες. Το δεύτερο είναι το Μητρώο Δικαιούχων Παροχών Αναπηρίας, που θα αποτυπώνει το σύνολο των δικαιούχων και των παροχών που λαμβάνουν.

Η καταχώρηση στο Μητρώο γίνεται αυτόματα μέσω διαλειτουργικοτήτων, εφόσον τα στοιχεία της πιστοποίησης είναι ψηφιακά διαθέσιμα και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα πληρότητας ή ορθότητας των στοιχείων όπως είναι αποτυπωμένα στην πιστοποίηση (ιδίως του ΑΦΜ και ΑΜΚΑ).

Μέσα από αυτές τις αλλαγές, στόχος είναι να υπάρχει μία σαφή εικόνα των επιδομάτων και των δικαιούχων, ενώ οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τις παροχές που τους αναλογούν μέσα από μία ενιαία ψηφιακή πύλη.

Παράλληλα προωθείται η θέσπιση ενιαίου κανονισμού για τα αναπηρικά επιδόματα, προκειμένου να ομαδοποιηθούν οι διάσπαρτες διατάξεις και πολυάριθμες υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τα αναπηρικά επιδόματα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα ο ΟΠΕΚΑ χορηγεί τις ακόλουθες προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία:

α) Eπίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους,

β) Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους πνευμόνων και μυελού των οστών, καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος,

γ) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία,

δ) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση,

ε) Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου,

στ) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS),

ζ) Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων,

η) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης,

θ) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση,

ι) Εισοδηματική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους.

Μεταξύ των αλλαγών δρομολογείται η ειδική επιμόρφωση εκπαιδευτών ατόμων με αναπηρία. Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή μόλις 9 εκπαιδευτές καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες περίπου 17.000 ατόμων με αναπηρία όρασης και τυφλοκωφών.

Προσωπικός βοηθός

Το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» μεταβαίνει από την πιλοτική φάση σε καθολική εφαρμογή σε όλη την Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο του 2026.

Στόχος είναι η υποστήριξη ατόμων με αναπηρία για ανεξάρτητη διαβίωση, ενώ η καθολική εφαρμογή θα επεκτείνει τις υπηρεσίες πέρα από τις περιορισμένες πιλοτικές περιοχές.

Αφορά την πανελλαδική επέκταση της υπηρεσίας, προσφέροντας προσωπικούς βοηθούς σε περισσότερους δικαιούχους ηλικίας 16-65 ετών με αναπηρία τουλάχιστον 67%.