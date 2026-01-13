Παρά το γεγονός ότι η Κάρτα Αναπηρίας φέρνει αρκετές διευκολύνσεις στην καθημερινότητα των ΑμεΑ, υπάρχουν προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Η Κάρτα Αναπηρίας αποτέλεσε αντικείμενο διεκδίκησης του αναπηρικού κινήματος, της ΕΣΑμεΑ και των οργανώσεών της και χαιρετίστηκε ως «Κάρτα Αξιοπρέπειας», καθώς η κατοχή της σηματοδοτεί μία νέα εποχή, όπου το άτομο με αναπηρία, χρόνια ή/ και σπάνια πάθηση μπορεί να κινείται, να ενεργεί κλπ. χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να δημοσιοποιεί ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Η τελευταία εξέλιξη με την πλαστική, αυτή τη φορά, Κάρτα Αναπηρίας, παρότι φέρνει αρκετές διευκολύνσεις, συνοδεύεται με πολλά προβλήματα που πρέπει άμεσα να επιλυθούν από τις αρμόδιες Αρχές, όπως αποδεικνύεται από το πλήθος των διαμαρτυριών από άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και μέλη των οικογενειών τους που απευθύνονται στην υπηρεσία της ΕΣΑμεΑ «Διεκδικούμε Μαζί».

Η υπηρεσία έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις, που αφορούν: