Με τη νέα πλαστική Κάρτα Αναπηρίας, γίνεται ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της προσβασιμότητας, την απλοποίηση των διαδικασιών, την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και την ουσιαστική άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι άνθρωποι με αναπηρία.

Ξεκίνησαν σήμερα Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 οι αιτήσεις για την έκδοση της πλαστικής Κάρτας Αναπηρίας, που έρχεται να συμπληρώσει τις δύο ήδη διαθέσιμες μορφές - την εκτυπώσιμη και την ψηφιακή μέσω Gov.gr wallet.

Η πλαστική Κάρτα Αναπηρίας εκδίδεται για πρώτη φορά και θα αποστέλλεται εντός δύο εβδομάδων με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που δηλώνει ο δικαιούχος.

Στη συνέχεια θα ενεργοποιείται από τον κάτοχό της με τη χρήση κωδικού που θα λάβει στο κινητό του τηλέφωνο.

Με την επίδειξη της Κάρτας Αναπηρίας, οι κάτοχοί της μπορούν:

Να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού και να τους παρέχεται κάθε απαιτούμενη διευκόλυνση.

και να τους παρέχεται κάθε απαιτούμενη διευκόλυνση. Να τη χρησιμοποιούν ως δικαιολογητικό αντί της πιστοποίησης αναπηρίας για τα αναγραφόμενα σε αυτήν δεδομένα.

για τα αναγραφόμενα σε αυτήν δεδομένα. Επιπλέον μπορούν να τη χρησιμοποιούν για να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους σχετικά με τον πολιτισμό και τις μετακινήσεις.

Συγκεκριμένα, όσοι έχουν Κάρτα Αναπηρίας, οποιουδήποτε τύπου, μπορούν να εισέρχονται δωρεάν στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού, η είσοδος των οποίων αποτελεί αρμοδιότητα του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όσοι έχουν στην Κάρτα τους σήμανση κλιμακίου αναπηρίας ΙΙ ή ΙΙΙ (δηλαδή συνολικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) ή την σήμανση «Σ» (χρήζει συνοδού), μπορούν να συνοδεύονται από ένα άτομο, το οποίο απαλλάσσεται και αυτό από την υποχρέωση καταβολής του αντιτίμου επίσκεψης.

Μάλιστα, όπου υπάρχει μηχάνημα επικύρωσης εισιτηρίων, επικυρώνεται η ίδια η Κάρτα και δεν απαιτείται ούτε η έκδοση μηδενικού εισιτηρίου.

Σημειώνεται πως πρόσφατα θεσπίστηκε και η δυνατότητα χρήσης της πλαστικής Κάρτας Αναπηρίας για χρήση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, χωρίς να απαιτείται πλέον προσκόμιση γνωματεύσεων ΚΕΠΑ ή άλλων εγγράφων.

Ειδικότερα, όσοι έχουν σήμανση κλιμακίου αναπηρίας ΙΙ ή ΙΙΙ (δηλαδή συνολικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, μπορούν να επικυρώνουν την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας για την δωρεάν είσοδό τους στα μέσα του ΟΑΣΑ και στα λεωφορεία του ΟΣΕΘ. Για τη δωρεάν μετακίνηση με το μετρό Θεσσαλονίκης και τα αστικά ΚΤΕΛ, μπορούν να εκδώσουν μηδενικό εισιτήριο με την επίδειξη της Κάρτας.

Για την μετακίνηση με τα υπεραστικά ΚΤΕΛ, μπορούν με την επίδειξη της Κάρτας να εκδώσουν εισιτήριο μειωμένο κατά 50%. Όσοι έχουν στην Κάρτα τους σήμανση «Σ» (χρήζει συνοδού), μπορούν να εισέρχονται στα μέσα μεταφοράς με έναν συνοδό, για τον οποίο ισχύουν οι ίδιοι όροι περί δωρεάν ή εκπτωτικής μετακίνησης. Δεν απαιτείται η έκδοση Κάρτας Αναπηρίας για τον συνοδό.

Το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης εξακολουθεί να ισχύει πλήρως για όσους δεν επιλέξουν ή δεν προλάβουν να εκδώσουν την πλαστική Κάρτα. Τα υφιστάμενα Δελτία Μετακίνησης και οι προσωποποιημένες κάρτες AthenaCard και ThessCard, εξακολουθούν να ισχύουν. Η νέα κάρτα αποτελεί επιπλέον εργαλείο διευκόλυνσης, όχι υποχρέωση.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι για τις μετακινήσεις καταργείται το κριτήριο εντοπιότητας που ίσχυε μέχρι πρόσφατα: η πρόσβαση στις μετακινήσεις δεν θα συνδέεται πλέον με τον τόπο κατοικίας, αλλά μόνο με τα ενιαία κριτήρια αναπηρίας και εισοδήματος, ενισχύοντας την ισότητα και την κινητικότητα σε όλη τη χώρα.

Πώς μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση

Η διαδικασία έκδοσης είναι απλή και εξ ολοκλήρου ψηφιακή.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας (https://epan.gov.gr/) με χρήση των κωδικών taxisnet.

Δικαίωμα έκδοσης Κάρτας Αναπηρίας έχουν όσοι είναι καταχωρημένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία. Οι μεν κάτοχοι πιστοποίησης ΚΕΠΑ καταχωρούνται αυτόματα, οι δε κάτοχοι πιστοποιήσεων των ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ και ΑΑΥΕ θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα ψηφιοποίησης της γνωμάτευσής τους στην αντίστοιχη επιτροπή.

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών λειτουργεί helpdesk στο τηλέφωνο 2103007606 (ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00-17:00). Εναλλακτικά οι πολίτες μπορούν να στείλουν γραπτώς το ερώτημά τους στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.