Το νέο πλαίσιο αυξάνει αυτόματα τη φορολογική πίεση, ιδίως για όσους εμφανίζουν χαμηλά δηλωθέντα εισοδήματα.

Αυξημένη φορολογική επιβάρυνση φέρνει για το 2026 ο ελάχιστος φόρος των ελεύθερων επαγγελματιών, ο οποίος διαμορφώνεται υψηλότερος κατά 154 ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ως αποτέλεσμα της αναπροσαρμογής του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος και της σύνδεσής του με τον κατώτατο μισθό.

Για τα εισοδήματα του 2025, το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα ανεβαίνει στις 12.320 ευρώ, οδηγώντας τον ελάχιστο φόρο στα 1.410 ευρώ για επαγγελματία με έξι έτη δραστηριότητας. Το νέο πλαίσιο αυξάνει αυτόματα τη φορολογική πίεση, ιδίως για όσους εμφανίζουν χαμηλά δηλωθέντα εισοδήματα, ενώ διαφοροποιήσεις προβλέπονται ανάλογα με τα έτη λειτουργίας και για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων με «μπλοκάκι».

Το Dnews.gr χαρτογραφεί μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες σχετικά με τη φορολόγησή τους το 2026.

1. Τι αλλάζει στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών το 2026;

Το βασικό στοιχείο που αλλάζει είναι η αύξηση του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος, το οποίο ανεβαίνει στις 12.320 ευρώ από 11.620 ευρώ πέρυσι. Η μεταβολή αυτή οδηγεί σε υψηλότερο ελάχιστο φόρο για όσους φορολογούνται με βάση τα τεκμήρια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

2. Πόσος είναι ο ελάχιστος φόρος που θα πληρώσουν εφέτος;

Για επαγγελματία με έξι έτη δραστηριότητας, ο ελάχιστος φόρος διαμορφώνεται στα 1.410 ευρώ, αυξημένος κατά 154 ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Το ποσό αυτό αφορά όσους δηλώνουν εισόδημα χαμηλότερο από το τεκμαρτό και «πιάνονται» από τα αντικειμενικά κριτήρια.

3. Γιατί αυξάνεται αυτόματα ο ελάχιστος φόρος;

Επειδή το τεκμαρτό εισόδημα είναι συνδεδεμένο με τον κατώτατο μισθό. Κάθε αύξηση του κατώτατου μισθού ανεβάζει αυτόματα και το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα, με αποτέλεσμα υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση.

4. Ποιοι επαγγελματίες φορολογούνται με βάση τα τεκμήρια;

Όσοι δηλώνουν πραγματικό εισόδημα χαμηλότερο από το ελάχιστο τεκμαρτό. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, περίπου το 50% των ελεύθερων επαγγελματιών φορολογείται με αυτόν τον τρόπο, καθώς τα δηλωθέντα εισοδήματα παραμένουν πολύ χαμηλά.

5. Πώς επηρεάζουν τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης τον φόρο;

Τα πρώτα τρία έτη δραστηριότητας υπάρχει πλήρης απαλλαγή από τα τεκμήρια. Στο τέταρτο έτος εφαρμόζεται μείωση 67% στο ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα και στο πέμπτο έτος μείωση 33%. Μετά το έκτο έτος, το πλήρες τεκμαρτό ποσό εφαρμόζεται, ενώ μετά το έβδομο έτος προβλέπονται προσαυξήσεις έως και 30% για όσους έχουν πάνω από 12 έτη λειτουργίας.

6. Υπάρχουν εξαιρέσεις για όσους εργάζονται με «μπλοκάκι»;

Ναι. Ορισμένοι επαγγελματίες που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών μπορούν να φορολογηθούν ως μισθωτοί, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως περιορισμένο αριθμό εργοδοτών, έδρα στην κατοικία τους και απουσία άλλου μισθού. Οι λεπτομέρειες καθορίζονται από την ΑΑΔΕ.

7. Τι πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι επαγγελματίες πριν υποβάλουν δήλωση;

Να ελέγξουν αν το δηλωθέν εισόδημά τους καλύπτει το τεκμαρτό, να εξετάσουν αν πληρούν προϋποθέσεις εξαίρεσης ή ευνοϊκής φορολόγησης και να γνωρίζουν ότι ακόμη και μικρές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό μπορούν να μεταφραστούν σε αισθητά υψηλότερο φόρο. Η σωστή προετοιμασία είναι κρίσιμη για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων.