Ουραγός της Ευρώπης η Ελλάδα καθώς όχι μόνο δεν αυξήθηκε το κατά κεφαλήν εισόδημα των πολιτών αλλά είναι, μαζί με την Ιταλία, οι μόνες δύο χώρες στην Ε.Ε. που παρουσίασαν μείωση.

Η Ελλάδα και η Ιταλία ήταν οι μόνες χώρες όπου το κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών συρρικνώθηκε κατά τα τελευταία 20 χρόνια (-5% και -4% αντίστοιχα) σύμφωνα με τη Eurostat.

Μεταξύ 2004-2024, το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών κατά κεφαλήν στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 22%. Μάλιστα, τις περιόδους 2004-2008 το κατά κεφαλήν εισόδημα παρουσίαζε σταθερή άνοδο ενώ παραμένει στάσιμο το 2008-2011 λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το 2012-2013 διολίσθησε, όμως έκτοτε, συνέχισε τη σταθερή ανάπτυξή του μέχρι το 2020, όπου πάλι υποχώρησε λόγω της πανδημίας της COVID-19.

Το 2021 σημείωσε ανάκαμψη, αλλά αυξήθηκε αργά το 2022-2023. Τα πρώτα στοιχεία για το 2024 δείχνουν επιτάχυνση της αύξησης του εισοδήματος. Σε επίπεδο χωρών, η Ρουμανία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών το 2004-2024 (134%), ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (95%), την Πολωνία (91%) και τη Μάλτα (90%).

Οι χαμηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Ισπανία (11%), την Αυστρία (14%), το Βέλγιο (15%) και το Λουξεμβούργο (17%).

Σε αντίθεση με την Ελλάδα, άλλες χώρες που επηρεάστηκαν έντονα από την κρίση χρέους –όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία– έχουν καταφέρει να επανακτήσουν τη δυναμική τους, φτάνοντας σε δείκτες 108,16 και 116,38 αντίστοιχα σε σχέση με το 2010. Ακόμη και στην Ιταλία υπάρχει μικρή ανάκαμψη, με τον σχετικό δείκτη να ανέρχεται στο 101,26.

Συνολικά την τελευταία εικοσαετία, το κατά κεφαλήν εισόδημα σε ολόκληρο το μπλοκ αυξήθηκε σταθερά την περίοδο 2004-2008, παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό στάσιμο μεταξύ 2008 και 2011 λόγω της κρίσης και μειώθηκε το 2012-2013. Εκτοτε, συνέχισε μία σταθερά ανοδική πορεία μέχρι το 2020, με την πανδημία να φέρνει μείωση. Η ανάκαμψη έγινε ταχύτερη το 2021 και επιβραδύνθηκε το 2022 και το 2023. Τέλος, το 2024 σημειώθηκε μία αρκετά σημαντική επιτάχυνση στο κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ε.Ε.

Το παρουσιάζει ως νίκη το Μαξίμου

Πριν από λίγη ώρα, το Μαξίμου αναφερόμενο στα στοιχεία της Eurostat μιλάει για αύξηση 22,3% στο πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων μέσα σε έξι χρόνια. Η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει μία εξιδανικευμένη εικόνα της οικονομίας, χρησιμοποιώντας επιλεκτικά ορισμένους δείκτες από την έκθεση της Eurostat «μεταφράζοντάς» το ως επιτυχία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα γραφήματα που χρησιμοποιεί η Eurostat, η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι μόνες χώρες που το κατά κεφαλήν εισόδημα όχι μόνο δεν αυξήθηκε τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά μειώθηκε ενώ, το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων δεν έχει φτάσει τα στάνταρ του 2010.

Μάλιστα, η Ελλάδα βρίσκεται ουραγός σημειώνοντας πτώση 5%. Την ίδια στιγμή η μεσοσταθμική αύξηση φτάνει το 22%, ενώ χώρες όπως η Ρουμανία παρουσιάζουν πάνω από 100% αύξηση.