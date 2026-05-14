Οι πρωινές περιπέτειες της παρουσιάστριας.

Μια απρόσμενη περιπέτεια έζησε η Ανθή Βούλγαρη τα ξημερώματα της Πέμπτης, λίγο πριν βρεθεί στο πλατό της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega». Η γνωστή παρουσιάστρια αποκάλυψε on air το περιστατικό που τη συντάραξε, περιγράφοντας πώς ένας κάδος που είχε τυλιχτεί στις φλόγες κοντά στο σπίτι της την ανάγκασε να κινητοποιηθεί άμεσα.

Όπως εξήγησε, ενώ κατευθυνόταν προς το κανάλι, αντιλήφθηκε φωτιά σε κάδο απορριμμάτων σε κατοικημένη περιοχή και χωρίς δεύτερη σκέψη επικοινώνησε με την Πυροσβεστική, ενώ προσπάθησε να ενημερώσει και το κοντινό αστυνομικό τμήμα.

Διαβάστε περισσότερα στο star.gr