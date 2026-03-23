Η αποκάλυψη για το σοκαριστικό ατύχημα που είχε στη Ρόδο πριν από χρόνια.

Το σοκαριστικό ατύχημα που είχε με το αυτοκίνητό πριν από αρκετά χρόνια στη Ρόδο και πώς ένιωσε τη βοήθεια της Παναγίας περιέγραψε η Ανθή Βούλγαρη στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς;» με τον Θεολόγο Ηλίου.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star, η δημοσιογράφος του Mega εξομολογείται:

«Εγώ αισθάνομαι ότι με βοήθησε πάρα πολύ η Παναγία, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ένιωσα την παρουσία της δίπλα μου. Και μπορεί σε κάποιους να φαίνεται υπερβολικό αλλά… θα σου πω κάτι.Όταν ήμουν στη Ρόδο, είχα ένα ατύχημα. Ήμουν με ένα φίλο μου με το αυτοκίνητο, έφυγε το αυτοκίνητο, φύγαμε απ’ τον γκρεμό. Νιώθαμε ότι… πετούσαμε, ρε παιδί μου. Και αμέσως σκέφτηκα, λέω «αν πάθω κάτι, τι θα κάνει η μάνα μου;». Αυτό ήταν η πρώτη μου σκέψη. Και λέω «Παναγία μου». Με το που λέω το Παναγία μου, σταμάτησε το αυτοκίνητο, κοκκάλωσε».

Διαβάστε περισσότερα στο star.gr