«Την πρώτη κιόλας μέρα του ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Μαμντάνι δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο» έγραψε σε ανάρτησή του το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, για αντισημιτισμό την Παρασκευή, κλιμακώνοντας την ένταση με τον προοδευτικό ηγέτη λίγες ώρες αφότου ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του.

Η κριτική του Ισραήλ επικεντρώθηκε στην ανάκληση των εκτελεστικών διαταγμάτων, από τον Μαμντάνι, που εκδόθηκαν υπό τον προκάτοχό του, Έρικ Άνταμς, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών που υποστηρίζουν το Ισραήλ.

Τα μέτρα της διοίκησης Άνταμς εμπόδισαν τους δημοτικούς αξιωματούχους να επιδιώξουν τιμωρητικές οικονομικές πολιτικές, όπως μποϊκοτάζ, εκποιήσεις επενδύσεων και κυρώσεις κατά του Ισραήλ. Είχαν επίσης υιοθετήσει τον ορισμό του αντισημιτισμού από τη Διεθνή Συμμαχία Μνήμης του Ολοκαυτώματος, τον οποίο η κυβέρνηση Άνταμς χαρακτήρισε «δαιμονοποίηση του Ισραήλ και υποβολή σε δύο μέτρα και σταθμά ως μορφές σύγχρονου αντισημιτισμού».

«Την πρώτη κιόλας μέρα του ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Μαμντάνι δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο: Καταργεί τον ορισμό του αντισημιτισμού από την IHRA και αίρει τους περιορισμούς στο μποϊκοτάζ του Ισραήλ. Αυτό δεν είναι ηγεσία. Είναι αντισημιτική βενζίνη σε φωτιά», ανέφερε σε ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

{https://twitter.com/IsraelMFA/status/2007009071782883602}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η δημόσια επίπληξη της Παρασκευής από την κυβέρνηση του Ισραήλ προσθέτει μια διεθνή διάσταση σε μια διαμάχη που ήδη εκτυλίσσεται στο εσωτερικό. Την Πέμπτη, εβραϊκές ομάδες πολιτικών δικαιωμάτων επέκριναν την αφαίρεση αναρτήσεων που σχετίζονται με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού από τον επίσημο λογαριασμό @NYCMayor στο X λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Μαμντάνι, προειδοποιώντας ότι η κίνηση αυτή ενέχει τον κίνδυνο να στείλει λάθος μήνυμα σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή.

Ο Μαμντάνι έχει επανειλημμένα απορρίψει τις κατηγορίες για αντισημιτισμό, υποστηρίζοντας ότι η κριτική του προς το Ισραήλ έχει τις ρίζες της σε ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει δεσμευτεί να προστατεύσει την εβραϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης, διατηρώντας παράλληλα τις ειλικρινείς απόψεις του για την πολιτική στη Μέση Ανατολή.

Αυτή η αλληλεγγύη με την εβραϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης επαναλήφθηκε στην τελετή ορκωμοσίας του, όπου γιόρτασε την ποικιλομορφία της πόλης αστειευόμενος «Πού αλλού θα μπορούσε ένα παιδί μουσουλμάνων σαν εμένα να μεγαλώσει τρώγοντας κουλούρια και λουκάνικα κάθε Κυριακή;»

Ο Μαμντάνι, ωστόσο, υποστηρίζει την αποεπένδυση σε ομόλογα για να πιέσει το Ισραήλ και λέει επιμένει δεν πιστεύει ότι το Ισραήλ πρέπει να υπάρχει ως «εβραϊκό κράτος».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι βλέπουν εδώ και καιρό τον Μαμντάνι με καχυποψία. Μετά την εκλογική του νίκη τον Νοέμβριο, η υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σάρεν Χάσκελ, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως «βαθιά ανησυχητικό», επισημαίνοντας τον ακτιβισμό και τη ρητορική του Μαμντάνι στο παρελθόν.

Ο υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αμιχάι Ελιγιάχου, επέκρινε τους Εβραίους υποστηρικτές του Μαμντάνι, κατηγορώντας τους ότι «σήκωσαν τα χέρια τους για να υποστηρίξουν τον αντισημιτισμό στην καρδιά της Αμερικής».

Ο Μαμντάνι έγινε δήμαρχος λίγο μετά τα μεσάνυχτα, την έλευση του νέου έτους, ξεκινώντας μια θητεία που οι Δημοκρατικοί ελπίζουν ότι θα ενεργοποιήσει το κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026. Ο 34χρονος δημοκρατικός σοσιαλιστής έκανε εκστρατεία με μια φιλόδοξη αλλά δαπανηρή ατζέντα, συμπεριλαμβανομένης της καθολικής δωρεάν φροντίδας παιδιών, δωρεάν μετακινήσεων, με χρηματοδότηση εν μέρει από υψηλότερους φόρους σε εταιρείες και πλούσιους.

Με πληροφορίες του Politico