Ο τραπεζικός δείκτης του Χρηματιστηρίου υποχώρησε κατά 0,81% στις 3.071,1 μονάδες.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τρίτης με ήπιες απώλειες.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.617,02 μονάδες με πτώση 0,49%. Η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε αυξημένη, με τον συνολικό τζίρο να ανέρχεται στα 235,83 εκατ. ευρώ και τον όγκο στα 33,71 εκατ. μετοχές. Από τη συνολική αξία συναλλαγών, τα 49,37 εκατ. ευρώ αφορούσαν 30 πακέτα. Σημαντική δραστηριότητα μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών καταγράφηκε στη Eurobank με 18,69 εκατ. ευρώ, στην Εθνική με 6,7 εκατ., στην Πειραιώς με 5,8 εκατ. και στην Alpha Bank με 5,6 εκατ. ευρώ. Η εικόνα στο σύνολο του ταμπλό ήταν αρνητική, με τις πτωτικές μετοχές να υπερισχύουν αριθμητικά. Συνολικά, 46 τίτλοι έκλεισαν με άνοδο και 78 με πτώση, ενώ 76 παρέμειναν αμετάβλητοι.

Ισχυρότερες ήταν οι απώλειες στον τραπεζικό κλάδο, με τον τραπεζικό δείκτη να υποχωρεί κατά 0,81% στις 3.071,1 μονάδες. Ο FTSE υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 6.688,3 μονάδες με πτώση 0,51%, ενώ ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης διαμορφώθηκε στις 3.112,1 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,71%.

Χρηματιστήριο: Οι πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank δέχθηκε τις ισχυρότερες πιέσεις και έκλεισε στα 4,53 ευρώ με πτώση 3,12% και τζίρο 28,7 εκατ. ευρώ. Η Eurobank υποχώρησε κατά 0,96% στα 4,52 ευρώ, συγκεντρώνοντας συναλλαγές 31,3 εκατ. ευρώ και καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στον πίνακα του τζίρου.

Η Πειραιώς έκλεισε στα 10,08 ευρώ με απώλειες 0,59% και τζίρο 29,5 εκατ. ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε κατά 0,58% στα 16,42 ευρώ, με συναλλαγές 26,6 εκατ. ευρώ.

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Στον αντίποδα, η Optima Bank ξεχώρισε μεταξύ των ανοδικών τίτλων της υψηλής κεφαλαιοποίησης, σημειώνοντας άνοδο 2,73% στα 11,28 ευρώ με τζίρο 3,4 εκατ. ευρώ. Ισχυρή άνοδο 2,67% κατέγραψε η Helleniq Energy, η οποία έκλεισε στα 15 ευρώ με συναλλαγές 7,3 εκατ. ευρώ.

Θετική ήταν και η εικόνα της Τράπεζας Κύπρου, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,20% στα 10,84 ευρώ με τζίρο 2,7 εκατ. ευρώ. Η Motor Oil συνέχισε σε νέα υψηλά, κλείνοντας στα 56,90 ευρώ με άνοδο 1,16% και σημαντικό τζίρο 18,7 εκατ. ευρώ. Η Coca-Cola HBC ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 53,50 ευρώ με κέρδη 0,56%.

Στις μετοχές που βρέθηκαν υπό πίεση, η Βιοχάλκο υποχώρησε κατά 3,46% στα 17,30 ευρώ, ενώ η Credia έκλεισε στα 0,95 ευρώ με πτώση 2,66%. Η Metlen έχασε 1,38% και διαμορφώθηκε στα 48,48 ευρώ, με τζίρο 3,6 εκατ. ευρώ.

Η Titan Cement έκλεισε στα 50,80 ευρώ με απώλειες 1,36%, ενώ η Jumbo υποχώρησε κατά 1,10% στα 26,50 ευρώ, με συναλλαγές 5,1 εκατ. ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, σημαντικές πιέσεις δέχθηκε η ΑΒΑΞ, η οποία έκλεισε στα 3,41 ευρώ με πτώση 4,35%. Η Intralot υποχώρησε κατά 1,80% στα 1,129 ευρώ με τζίρο 3,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο Fourlis έκλεισε στα 4,41 ευρώ με απώλειες 0,90%.

Από τις ανοδικές μετοχές των mid caps, η Κρι Κρι ενισχύθηκε κατά 1,51% και έκλεισε στα 30,30 ευρώ, ενώ η Alter Ego Media σημείωσε άνοδο 1,26% στα 6,44 ευρώ.

Στις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, η ΣΙΔΜΑ ήταν από τους πρωταγωνιστές της ημέρας με άνοδο 11,8% στα 2,56 ευρώ, ενώ η MIG ενισχύθηκε κατά 4,8%. Στον αντίποδα, η ΛΑΝΑΚΑΜ σημείωσε πτώση 6,4%, ενώ η Space Hellas υποχώρησε κατά 4,7% στα 8,90 ευρώ.